La Justicia da a BBVA y a Francisco González hasta febrero para presentar su defensa por el caso Ausbanc

La Audiencia Nacional dio a BBVA y a su expresidente Francisco González hasta el próximo 9 de febrero de 2027 para presentar sus escritos de defensa en la causa sobre los encargos a José Manuel Villarejo, entre los que figuran las investigaciones sobre Ausbanc y su presidente, Luis Pineda. Una diligencia de ordenación fechada el 9 de noviembre establece un plazo de 60 días hábiles para formular las defensas y proponer las pruebas que pretendan utilizar en el juicio.

La resolución responde a las solicitudes del banco y de varios acusados, que reclamaron ampliar el plazo hasta disponer de acceso íntegro a la documentación. La letrada de la administración de Justicia sostiene que la totalidad del material está incorporado y accesible en la plataforma digital habilitada para las partes, aunque reconoce la especial complejidad del procedimiento y la dificultad de manejar sus actuaciones.

El asunto se tramita en la pieza 9 del caso Tándem, relativa a las relaciones entre BBVA y el comisario. Entre los trabajos investigados están los encargos relacionados para perjudicar a Luis Pineda y Ausbanc. Este procedimiento sobre las contrataciones del banco es distinto de la causa que se siguió contra la propia asociación. Público

Además de BBVA y González, la diligencia contesta a escritos de las representaciones de Eduardo Ortega Martín, Antonio Béjar y Eduardo Arbizu. Las peticiones recogidas en el documento se presentaron entre julio y octubre y planteaban problemas para consultar documentos, grabaciones y otros materiales del expediente.

El juzgado responde a las quejas

Buena parte de la resolución está dedicada a responder, una por una, a las incidencias señaladas por las defensas. El documento identifica archivos que se encuentran correctamente incorporados, señala otros que están guardados en carpetas con una numeración diferente y facilita indicaciones para localizar determinados materiales.

También distingue los documentos de los saltos de numeración del sistema. En numerosos casos, explica que el número consultado corresponde a un acontecimiento sin contenido. Otras entradas aparecen identificadas como incorporaciones realizadas por error o registros que no constan en las aplicaciones judiciales.

La diligencia incluye instrucciones para escuchar archivos de audio sin extensión y abrir documentos comprimidos. Asimismo, recuerda que determinados materiales se encuentran en la pieza principal del procedimiento y remite a las resoluciones anteriores que regularon el acceso a los correos electrónicos de Antonio Béjar.

Con estas aclaraciones, la letrada da por constatado que el conjunto de las actuaciones está disponible para las partes. Esa conclusión sirve de base para fijar el plazo de presentación de las defensas.

Sesenta días para presentar pruebas

La decisión combina dos consideraciones: garantizar que los acusados puedan preparar su defensa en una causa especialmente compleja y evitar que el procedimiento acumule más retrasos. La resolución menciona expresamente la necesidad de evitar dilaciones indebidas y el retraso acumulado en la elevación de las actuaciones.

El plazo de 60 días hábiles permitirá a las representaciones formular sus argumentos y proponer las pruebas de las que quieran valerse en el juicio oral. El documento fija su finalización el 9 de febrero de 2027.