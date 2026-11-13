Enagás amplía su participación en Teréga hasta el 49,5% y afianza su posición en el hidroducto Barcelona-Marsella

Enagás ha alcanzado un acuerdo con EDF Invest, división del operador eléctrico francés, para la adquisición de su participación del 18% en Teréga. El importe de la operación supone 311 millones de euros y sitúa el capital bajo control de Enagás en el 49,5%.

El acuerdo no cambia el pacto de gobernanza establecido por los dueños. Con la operación, los accionistas relevantes de Teréga serán Enagás, el operador gasista italiano Snam y Predica, filial de Crédit Agricole.

Expansión gala

La operación representa un posicionamiento estratégico de Enagás en el sur de Francia. La firma española explica que el Transmission System Operator (TSO) del suroeste de Francia cuenta con aproximadamente 5.100 kilómetros de gasoductos y dos almacenamientos subterráneos. La red de Teréga está conectada con la de Enagás a través de Irún y Larrau.

Es, sin embargo, el sureste lo que resulta más atractivo. Teréga y Enagás son, junto al TSO francés NaTran, los socios promotores del hidroducto submarino BarMar, que conectará Barcelona y Marsella en una de las inversiones energéticas más ambiciosas de la historia de Europa.

Enagás explica que la inversión en Teréga se enmarca en el proceso de rotación de activos anunciado en su actualización estratégica para lo que resta de década. Enagás ha establecido como prioridades la descarbonización y el refuerzo de la seguridad de suministro en España y Europa a largo plazo.

Se prevé que la operación se cierre antes del final de año. Tras el cierre, la participación continuará consolidándose por puesta en equivalencia.