DIA, poco a poco, está logrando estabilizar sus cuentas y dejar atrás los años en los que amenazaba la bancarrota. La cadena de supermercados registró en el tercer trimestre de este año unas ventas de 1.986 millones de euros, lo que supone un crecimiento del 11,4% con respecto al mismo período de 2025.

España sigue siendo el principal mercado, con una aportación de 1.608 millones de euros de facturación. Esta cifra representa un crecimiento interanual del 11,3%. Argentina, por su parte, ha conseguido estabilizar su caída: los ingresos de los supermercados del país sudamericano aumentaron un 12,2% a tipo de cambio corriente, aunque algunas métricas financieras apuntan a cierta cautela.

Los resultados preliminares han sorprendido favorablemente a los inversores. Las acciones de DIA se han disparado un más de un 4% en las primeras horas de la cotización de este lunes.

En el conjunto de los nueve primeros meses, la facturación del grupo alcanzó los 5.662 millones de euros, lo que representa un crecimiento del 7,8%. Por países, en España las ventas alcanzaron los 4.562 millones, un 11,5% más. En Argentina, la facturación retrocedió un 5,3% hasta los 1.100 millones de euros.

DIA ha continuado su expansión de supermercados en España. En el tercer trimestre, la cadena ha abierto 27 establecimientos. En lo que llevamos de año, las aperturas suman 85 frente a 11 cierres de locales. En conjunto, el grupo cuenta con más de 3.400 supermercados, de los cuales 2.400 se encuentran en España.