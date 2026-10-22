Barclays ha comunicado en la presentación de resultados del tercer trimestre que despedirá a 5.000 personas debido a la adopción de la inteligencia artificial. El segundo banco británico por capitalización ha anunciado su intención de llevar a cabo una «reducción estructural de la base de costes» que equivale al 5% de su plantilla. Barclays ha estimado que las acciones de recorte tendrán un impacto directo de 500 millones de libras (600 millones de euros) en el segundo semestre de este año.

El anuncio de los despidos llega tras presentar unos resultados en los que sus ganancias crecieron un 17% durante los nueve primeros meses de este año. Barclays se anotó un beneficio neto atribuible de 5.837 millones de libras (6.900 millones de euros). Si hablamos del tercer trimestre en concreto, entre julio y septiembre, Barclays registró unas ganancias de 1.646 millones de libras (2.000 millones de euros), un 13% más que un año antes.

El anuncio de los despidos, junto a unos resultados que no han convencido al mercado, no ha sentado bien a la cotización del banco británico en la bolsa de Londres. Durante la jornada de este jueves, las acciones de Barclays han caído más de un 2% hasta las 410 libras por título.

El CEO de Barclays, C. S. Venkat, indicó en la presentación que la entidad británica tiene intención de implementar la inteligencia artificial a gran escala dentro del banco. Aun así, Venkat ha tratado de calmar a los inversores ante el empuje tecnológico del banco: «La IA es la guinda del pastel, no el pastel».

Anna Gross, CFO de Barclays, ha tratado de defender la decisión debido a que el 60% de las funciones que realiza la entidad financiera en su día a día son «soporte» que pueden realizar con procesos de automatización. «La IA aumenta la productividad de nuestro personal», ha argumentado Gross, quien ha señalado que los desarrolladores serán uno de los sectores afectados.

El anuncio de Barclays no es el primero que comunica la gran banca británica, pero sí es el más significativo por el impacto a corto plazo esperado. Standard Chartered, la firma de inversión y banca corporativa más fuerte de Reino Unido en Asia, ha comunicado su intención de despedir a 7.000 empleados en el plazo de cuatro años.