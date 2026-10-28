La Reserva Federal de Estados Unidos ha mantenido los tipos de interés en el rango del 3,75%-4%, en una reunión en la que el foco del mercado se desplaza desde la decisión inmediata hacia la trayectoria de la política monetaria en los próximos meses. La pausa estaba ampliamente descontada por los inversores, aunque esto no devuelve inmediatamente la inflación al objetivo del 2% al menos sin un endurecimiento adicional.

La decisión llega después de que la Fed elevara los tipos en 25 puntos básicos en septiembre y en un contexto en el que las presiones inflacionistas siguen sin remitir con suficiente claridad. El consenso de analistas esperaban la decisión del organismo y también anticipan una nueva subida en diciembre. Los futuros también reflejaban una probabilidad cercana al 90% de que no hubiera cambios en esta reunión.

El consenso, por tanto, no esperaba un giro en la política monetaria, sino una pausa antes de retomar las subidas. Lo que sí esperaba el mercado es que Warsh diera explicaciones de sus anteriores decisiones. Hace un mes el mercado de bonos llegó a descontar con una probabilidad superior al 70% una subida de 25 puntos básicos en octubre. Sin embargo, las expectativas cambiaron rápidamente hasta dar por hecho el mantenimiento de los tipos.

El cambio de escenario obliga a Warsh a explicar por qué el comité endureció su política en septiembre y ahora opta por esperar, pese a que las previsiones de inflación siguen siendo preocupantes. La evolución del índice de precios PCE subyacente, la medida de inflación preferida por la Fed, añade presión a una decisión que puede parecer contradictoria si el presidente no logra explicar qué ha cambiado en la evaluación de los riesgos.

A ello se suma el encarecimiento de la energía. XTB destaca que el Brent continúa por encima de los 100 dólares por barril, mientras que los precios de la gasolina en Estados Unidos se sitúan un 41% por encima de los de hace un año y los del diésel, un 71% por encima. Estas cifras no solo afectan directamente a la inflación, sino que también elevan los costes del transporte y de la fabricación de determinados bienes, con el consiguiente riesgo de trasladar nuevas presiones a los precios finales.

El mercado también examina la independencia de Warsh frente a las presiones del presidente estadounidense, Donald Trump, partidario de unos tipos más bajos. La confianza de los inversores en que la Fed mantenga su compromiso con la estabilidad de precios puede verse afectada si el mensaje del presidente no resulta coherente con sus declaraciones anteriores.

Posterior a la decisión, la rueda de prensa será el principal foco de atención. Desde Neuberger no esperan necesariamente un discurso excesivamente agresivo, pero consideran difícil que Warsh adopte un tono moderado ante los últimos datos de inflación. El presidente podría reconocer que las cifras son elevadas y, al mismo tiempo, contextualizarlas como un dato aislado, recordando que a finales del verano se observaron registros más moderados. También podría destacar el endurecimiento de las condiciones financieras derivado del aumento de los tipos reales y de la ampliación de los diferenciales de crédito.

Previsiones para 2027

Desde Neuberger apuntan que los periodistas tratarán de conseguir que Warsh se comprometa de antemano con una subida en diciembre. Sin embargo, el presidente podría intentar mantener las expectativas de los inversores cerca de los niveles actuales sin ofrecer una orientación explícita sobre las siguientes decisiones.

Raphael Olszyna-Marzys, economista internacional de J. Safra Sarasin Sustainable AM, plantea un escenario más restrictivo. Su previsión contempla una subida de 25 puntos básicos en diciembre, seguida de tres incrementos trimestrales adicionales durante 2027. Este recorrido situaría el tipo oficial en el 4,75%-5% en el tercer trimestre del próximo año.

El economista considera que la demanda sigue siendo demasiado fuerte para que la inflación regrese de forma sostenible al 2% sin un mayor endurecimiento monetario. Los últimos datos de inflación, junto con la actividad económica y el mercado laboral, apuntan a una economía que todavía no muestra una moderación suficiente de la demanda agregada.

Reacción en los mercados

Para los mercados, la decisión inmediata era la parte más previsible. La incógnita es si la Fed logra convencer a los inversores de que todavía puede controlar la inflación con una estrategia gradual o si los próximos datos obligarán a acelerar el endurecimiento.

El dólar estadounidense se situaba cerca de máximos de dos semanas antes de la decisión, con el índice DXY en torno a 102,40 puntos. Al mismo tiempo, la rentabilidad del bono estadounidense a diez años rondaba el 5,01%, reflejando la preocupación por la persistencia de la inflación y la posibilidad de nuevos aumentos de tipos.

El oro al contado, por su parte, retrocedía aproximadamente un 0,7%, hasta los 4.030 dólares por onza, según las cotizaciones recogidas por Reuters antes del anuncio. El dólar fuerte y unos tipos elevados constituyen factores de presión para el metal precioso, aunque su evolución también dependerá de las expectativas sobre los tipos reales y de la demanda de activos refugio.

Si Warsh refuerza la posibilidad de una subida en diciembre, el dólar podría encontrar apoyo y las rentabilidades de los bonos podrían mantenerse elevadas o avanzar. En ese escenario, los activos de crecimiento, especialmente las tecnológicas, afrontarían un entorno más exigente por el efecto de los tipos sobre sus valoraciones.

Por el contrario, si el presidente consigue transmitir que la inflación puede moderarse sin nuevas subidas inmediatas, el mercado podría rebajar parte de sus expectativas de endurecimiento. Esto favorecería potencialmente a la renta variable y al oro, al tiempo que reduciría el apoyo al dólar. No obstante, una pausa ya ampliamente descontada limita el margen para una reacción positiva si el mensaje no aporta novedades.

La inflación energética constituye un riesgo adicional para todos estos escenarios. Si el encarecimiento del petróleo termina trasladándose de forma persistente al resto de los precios, la Fed podría verse obligada a mantener una política más restrictiva durante más tiempo.