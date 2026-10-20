El Gobierno de España se ha convertido en uno de los mayores defensores de China ante la Unión Europea. Sin embargo, ese impulso no ha servido para cerrar la brecha comercial con el gigante asiático. El déficit comercial de España hasta agosto aumentó hasta los 45.812 millones de euros, lo que representa un incremento del 30,5% con respecto al mismo período del año anterior. China aporta dos tercios de dicha brecha comercial de España.

Según los datos del Ministerio de Economía, Comercio y Empresas, las exportaciones españolas entre enero y agosto de 2026 crecieron un 3,2% hasta los 264.182 millones de euros. Sin embargo, las importaciones se incrementaron un 6,5% hasta los 310.000 millones de euros.

Este incremento de las importaciones se debe, en gran medida, al avance imparable de China en el mercado español. Aunque Pedro Sánchez y varios miembros de su gabinete han realizado múltiples viajes a Pekín en los últimos años, la apertura comercial española solo ha generado una mayor brecha comercial con la segunda potencia económica del mundo.

El informe del Ministerio muestra que, mientras las exportaciones españolas hacia China se incrementaron un 0,7% interanual entre enero y agosto, las importaciones desde el país asiático escalaron un 11,1%. El déficit resultante es de 30.496 millones de euros, lo que representa un incremento interanual del 13,2%.

China representa el 66% del saldo comercial de España con el resto del mundo. En una era en la que la UE está impulsando leyes proteccionistas para reindustrializar la producción, España sigue mostrando una enorme vulnerabilidad comercial al intercambio procedente del país asiático.

En mayo, el propio ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reconoció el enorme problema desestructural que existe entre ambos países. Aunque Pekín ha movilizado inversiones de automoción por diferentes coordenadas de España, las relaciones comerciales siguen ensanchándose sin fin a la vista.