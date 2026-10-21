La deuda pública de España sigue marcando cotas cada vez más altas a pesar del crecimiento económico y el aumento de la recaudación. Según los últimos datos del Banco de España, el pasivo conjunto de todas las administraciones alcanzó los 1,75 billones de euros en agosto. La cifra supone un incremento interanual del 2,9%.

El grueso de la deuda corresponde a la Administración Central. El Estado situó su saldo en agosto en 1,598 billones de euros, lo que representa el 91% del PIB y un aumento del 3,3% con respecto a agosto del año pasado. Las otras unidades dependientes directamente del Gobierno Central registraron un pasivo de 31.100 millones de euros.

La deuda de la Seguridad Social se situó en agosto en 136.177 millones de euros, lo que representa un incremento del 7,9% más que hace un año. A pesar de que el Ejecutivo ha aprobado cotizaciones extraordinarias como el MEI o el destope de las cotizaciones máximas, la caja común de los trabajadores sigue acumulando déficit que debe ser sufragado con transferencias del Estado.

En cuanto a las administraciones territoriales, las comunidades autónomas registraron una deuda de 348.886 millones de euros, que supone un aumento del 2,5%. Las corporaciones locales, que integran a los ayuntamientos, las diputaciones y otras entidades, redujeron su deuda un 7,1% hasta los 21.089 millones de euros.

En términos relativos, el conjunto del saldo de todas las Administraciones representó hasta agosto el 99,7% del producto interior bruto. Dicho de otra forma, lo que debe el Estado español es equivalente a lo que genera toda la economía en un año, muy por encima de los niveles marcados por los tratados europeos del 60%.