Contreras y Entrecanales rechazan dar más acciones de La Séptima al amigo de Milei para que no influya ideológicamente

A poco más de dos semanas para que La Séptima eche a andar el 5 de noviembre, los impulsores del nuevo canal de televisión, Andrés Varela Entrecanales y José Miguel Contreras, socios ya en La Sexta, siguen sin cerrar completamente el accionariado de la compañía. En estos momentos -y parece que podría ser la definitiva-, Entrecanales y Contreras han rechazado dar más poder al argentino José Luis Manzano, amigo de Javier Milei, presidente de Argentina, para que no influya en la parte editorial y de gestión del nuevo canal, que nacerá en plena precampaña electoral.

Mientras el canal se prepara para iniciar sus emisiones, la parte empresarial sigue sin concretarse. De hecho, aún no se ha constituido el consejo de administración ni se ha nombrado un presidente y un consejero delegado -será Contreras-.

El accionariado de la compañía dueña del canal de televisión, Sistemas Integrados de Entretenimiento Televisivo (SIETE), estaba originariamente repartido entre cuatro accionistas: Varela Entrecanales con un 25%, Manzano con otro 25%, los valencianos cercanos a Adolfo Utor otro 25%, y el andaluz Diego Prieto, otro 25%.

Sin embargo, tras la adjudicación por el Gobierno del canal, los dos inversores financieros, Utor y Prieto, han preferido mantenerse al margen del proyecto y no formarán parte de la empresa SIETE.

Para proceder al reparto de ese 50% de las acciones que quedaban libres, y para cumplir con las bases del concurso que les permitió quedarse con el canal de televisión, Varela Entrecanales, Contreras y Manzano decidieron hacer un primer reparto de las participaciones: Varela Entrecanales y Manzano se quedaban un 45% cada uno y Contreras entraba en el capital con el otro 10%.

Pese a que las condiciones del concurso no permiten que un socio extranjero tenga más del 25% del capital, los socios españoles consideraban que salvaba ese escollo ya que Manzano tiene también nacionalidad italiana.

Pero ahora todo ha vuelto a cambiar. Varela Entrecanales y Contreras han dado marcha atrás a ese reparto alcanzado verbalmente hace unas semanas con Manzano y no cederán a su socio argentino ni una acción. Manzano se quedará con el 25% del capital que ya tiene y que no puede vender en dos años -según el concurso-, y será Varela Entrecanales quién controlará hasta el 65% del capital. Contreras mantendrá el 10% del anterior acuerdo, según ha adelantando El Economista.

De acuerdo con las fuentes consultadas, el motivo de este cambio de los socios españoles es que Manzano ha pedido más control sobre la gestión de la empresa y sobre los contenidos del canal de televisión si ampliaba su participación hasta el 45%.

Para evitar que el amigo de Milei influya ideológicamente en los contenidos de los programas que ya han diseñado Contreras y Javier Ruiz, los socios españoles han decidido rechazar que Manzano alcance el 45% del capital. Contreras y Ruiz tendrán ahora máxima libertad en la programación de la cadena, como antes de la salida de los otros dos accionistas españoles, Utor y Prieto.

Las fuentes consultadas explican que este acuerdo podría ser el definitivo, aunque el consejo de administración no está constituido. En principio, aunque no está cerrado, la presidencia de la empresa podría seguir recayendo en el propio Manzano o en su hombre en la cadena, el peruano Andrés Cardó. Además, los accionistas españoles tampoco se oponen a que el argentino ponga a otro de sus hombres como director financiero. Pero todo sigue a esperas de concretarse.