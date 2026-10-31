Colas kilométricas en Lidl por las botas tipo UGG cómodas y calentitas que no te vas a quitar este invierno por menos de 10 euros

Ahora que ya estamos a punto de comenzar noviembre y que seguro que en nada notamos de nuevo el frío, hay un tipo de calzado que vuelve cada invierno y que, desde hace ya varias temporadas, ha conseguido hacerse un hueco incluso entre quienes antes no terminaban de verse con él. Hablamos de las botas de estilo australiano, blanditas por dentro, planas y con ese aspecto de ante que inevitablemente recuerda a las famosas UGG. Y en Lidl tienen precisamente el modelo que arrasa entre sus clientes y que además tiene un precio que no te vas a creer.

Sí porque generalmente este tipo de bota no te baja de los 40 o 50 euros, e incluso más si nos fijamos en las marcas más caras. Pero en el caso de Lidl, nos topamos con una alternativa mucho más económica dentro de su colección de Esmara que reúne prácticamente todo lo que buscamos cuando bajan las temperaturas. Son unos botines para mujer que se caracterizan por ser calentitos, cómodos, fáciles de combinar pero que sobre todo, sólo 9,49 euros, un precio bastante difícil de encontrar en un calzado de invierno de este tipo.

Colas kilométricas en Lidl por las botas tipo UGG cómodas y calentitas

Lidl las denomina simplemente botines para mujer, aunque basta con verlos para reconocer enseguida ese estilo que se ha convertido en uno de los grandes clásicos de los meses de frío. Son unos botas similares a las famosas UGG que se distinguen por ser planas, no tienen cierre y cuentan como no, con ese un acabado exterior con aspecto de ante como el de las conocidas botas australianas. Por dentro llevan una suave piel sintética afelpada que cubre el interior y ayuda a mantener los pies calientes, algo especialmente importante cuando las temperaturas empiezan a bajar de verdad. La suela exterior es de TPR flexible, un material pensado para aportar comodidad y facilitar la pisada durante el uso diario.

No tienen tacón ni cremalleras y están diseñadas para ponerse y quitarse con facilidad. Los modelos marrón y gris oscuro incorporan además una práctica trabilla para calzarlas, mientras que el modelo negro cambia ligeramente el diseño como vemos en la foto a continuación, y lleva un botón decorativo de imitación en el lateral. Y precisamente ahí está buena parte de su atractivo. No son unas botas pensadas únicamente para completar un look determinado, sino uno de esos zapatos que acabas utilizando para casi todo durante el invierno.

Tres colores y tallas desde la 36 hasta la 41

Los botines están disponibles en tres colores: marrón, negro y gris oscuro. Una selección bastante fácil de combinar con la ropa de invierno y que permite elegir entre un acabado más clásico o uno algo más discreto. El marrón es probablemente el que más recuerda a las tradicionales botas de estilo australiano y funciona muy bien con vaqueros, leggings, pantalones anchos o incluso vestidos de punto y medias gruesas. El negro es el más fácil de combinar con prácticamente cualquier prenda, mientras que el gris oscuro ofrece una alternativa algo diferente sin salirse de los tonos neutros.

En cuanto a las tallas, Lidl los vende desde la 36 hasta la 41. La propia tienda online incluye además una guía de tallas y un dato especialmente interesante para quienes tienen dudas al comprar calzado por Internet: el 86% de los clientes que han dejado información sobre el ajuste asegura que el modelo «encaja perfectamente». Esto puede ser útil antes de hacer el pedido, sobre todo porque uno de los principales problemas a la hora de comprar zapatos online es precisamente acertar con la talla.

Unos botines cómodos para el día a día por 9,49 euros

El precio es otro de los motivos por los que están llamando la atención. Cuestan 9,49 euros, IVA incluido, muy por debajo de lo que suelen costar otros modelos de estética similar. Evidentemente, no estamos hablando de unas UGG ni pretenden serlo. El material exterior figura simplemente como «otro material», mientras que el forro y la plantilla son textiles y la suela exterior está fabricada también en otro material, concretamente TPR flexible. Sin embargo, visualmente siguen esa misma tendencia de botín corto, interior afelpado y apariencia de ante que cada invierno vuelve a llenar escaparates y redes sociales.

Actualmente se venden online y Lidl permite seleccionar entre los tres colores y las tallas disponibles. La web informa también de un plazo de devolución gratuita de 30 días, algo a tener en cuenta cuando compramos calzado sin haberlo probado previamente. Además, quienes utilicen Lidl Plus pueden acumular Puntos Lidl con la compra al iniciar sesión o crear una cuenta vinculada al programa.

En definitiva Lidl pone a nuestra disposición las botas, o botines, ideales para la temporada de invierno, calentitas y cómodas por menos de 10 euros, de modo que seguro al final, como otros muchos clientes, te harás con los tres modelos y con ello, estar bien calzada para toda la temporada.