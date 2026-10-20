Casi 6 de cada 10 empresas en España se la juegan con la IA al no tener preparados sus datos

El sector del marketing, la comunicación y la estrategia digital se enfrenta a una marejada de incertidumbre que amenaza con desestabilizar los comités de dirección de las principales compañías de nuestro país.

Mientras los gigantes tecnológicos tratan de imponer la inteligencia artificial como una panacea universal capaz de recortar costes operativos y optimizar procesos a marchas forzadas, la realidad puertas adentro en las cúpulas directivas resulta ser mucho más desoladora de lo que pretenden transmitir.

Un demoledor dato puesto sobre la mesa durante un selecto encuentro empresarial ha encendido todas las alarmas entre los directores de marketing (CMO): casi seis de cada diez empresas en España (el 57%) ni siquiera cuentan con sus datos estructurados ni preparados para que los nuevos agentes inteligentes generen un impacto económico real y directo en sus cuentas de resultados, convirtiendo millonarias inversiones en un pozo sin fondo.

A esta brecha de preparación se suma el lento ritmo de implantación oficial en el tejido productivo. Según los últimos datos definitivos del Instituto Nacional de Estadística (INE), únicamente el 21,1% de las empresas españolas de 10 o más empleados afirma utilizar tecnologías de inteligencia artificial de forma efectiva en su operativa. Asimismo, el último informe de la Comisión Europea sobre la Década Digital revela que tan solo el 27,2% de las compañías de nuestro país ha logrado integrar servicios en la nube de forma consolidada, un paso previo fundamental para poder procesar grandes volúmenes de información y alimentar con garantías los modelos de IA más avanzados.

Alerta por la automatización

Ante este escenario de entusiasmo desmedido por la automatización masiva, la reacción del sector especializado no se ha hecho esperar. Javier Martín, CMO & Co-Founder de Agencia Ícaro, ha salido al paso para lanzar un contundente toque de atención sobre el riesgo crítico que supone dejar la dirección estratégica de las marcas en manos de algoritmos sin supervisión. Desde Agencia Ícaro, Martín subraya que «la inteligencia artificial representa un acelerador indispensable en el mercado actual, pero recuerda firmemente que carece de capacidad de pensamiento propio, por lo que el ser humano ha de entrar en el proceso».

En un contexto donde cualquier competidor tiene acceso exacto a las mismas herramientas generativas, el directivo de Agencia Ícaro enfatiza que la verdadera ventaja competitiva ha dejado de residir en la tecnología pura. Pulsar un botón para redactar un texto o generar imágenes en cuestión de segundos es una commodity al alcance de cualquiera; el verdadero valor añadido se encuentra en el contexto, la visión de negocio y la chispa puramente humana que solo el criterio profesional puede imprimir.

Delegar la voz de la compañía en procesos automatizados expone a las organizaciones a perder su identidad corporativa y diluir irremediablemente en la homogeneidad del mercado. «IA sí, pero supervisada siempre por un experto», apuntala Javier.

Batalla por la reputación

El consenso entre los principales actores de la industria es absoluto: el modelo tradicional basado en acumular volúmenes masivos de información sin un propósito claro ha muerto de forma definitiva. La carrera desbocada por lograr visibilidad cuantitativa mediante algoritmos está cediendo terreno a pasos agigantados frente al único activo que la inteligencia artificial es incapaz de replicar con garantías, como es la credibilidad y la reputación de marca construida a largo plazo.

Sin un liderazgo humano capaz de articular la tecnología con la cuenta de resultados y la sensibilidad real del consumidor, la adopción precipitada de estos sistemas amenaza con fracturar la confianza que las compañías han tardado décadas en edificar. Los directivos deben asumir un rol de coordinadores estratégicos que integren los datos bajo una hoja de ruta clara de negocio. En definitiva, la batalla por el futuro del sector no la ganará la firma que disponga de la herramienta más rápida o costosa, sino aquella que conserve el talento y la capacidad crítica para conducirla con cabeza.