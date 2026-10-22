Atresmedia factura 724 millones hasta septiembre, un 4% más, por su liderazgo en audiencias y diversificación

Atresmedia, dueño de Antena 3, La Sexta y Onda Cero, entre otros medios, ha logrado en los nueve primeros meses de 2026 unos ingresos de 724,3 millones, lo que supone un incremento del 4%, respecto al año anterior. Este crecimiento de los ingresos se apoya en el liderazgo de audiencias y en la estrategia de diversificación, según explica la compañía: la producción y distribución de contenidos crece un 7,2%, los otros ingresos un 45,7% y AMVIA, antigua ClearChannel, aporta 12,8 millones de euros en sus dos primeros meses como parte de Atresmedia.

El resultado neto de la firma que dirige Javier Bardají ha sido de 53,8 millones de euros en los primeros nueve meses del año -con un ebitda de 88 millones-. Se trata de un beneficio ligeramente inferior al del año pasado, 9,7 millones menos, debido al registro en 2025 de intereses de demora del crédito frente a la AEAT por la Sentencia de la Audiencia Nacional favorable a la Sociedad en la demanda sobre la compensación de bases imponibles negativas.

Además, la sociedad Atresmedia Corporación ha conseguido una plusvalía neta por la venta de Fever Labs de 205 millones de euros que en los estados financieros consolidados, bajo normativa NIIF, ha sido registrada dentro del Patrimonio Neto.

Estas operaciones han permitido a Atresmedia cerrar los primeros nueve meses del año con una posición financiera neta positiva de 233,2 millones de euros, 175,1 millones más que al cierre de 2025, impulsada por la venta de la participación en Fever Labs y después de haber financiado la compra de AMVIA y el reparto de dividendos de junio.

El negocio audiovisual del grupo alcanza unos ingresos netos de 657,5 millones en el periodo frente a los 643,0 millones obtenidos en 2025, lo que supone un incremento del 2,2%, fruto del liderazgo en audiencias de Antena 3 y el resto de sus canales, que se mantiene líder pese al Mundial de Estados Unidos que emitió Televisión Española.

Los ingresos netos de publicidad en Contenido Audiovisual en el periodo ascienden a 519,4 millones de euros. Estos ingresos incluyen todos los ingresos publicitarios por comercialización de espacios en los soportes en los que interviene Atresmedia (TV lineal, TV conectada, atresplayer, canales digitales, influencers marketing, webs propias y soportes editoriales de terceros).

El negocio Radio registra unos ingresos netos de 60,4 millones de euros en los nueve primeros meses de 2026, en línea con los obtenidos en el mismo periodo del año anterior (60,3 millones de euros).

En cuanto a la evolución del dividendo, el Consejo de Administración de Atresmedia ha propuesto para la aprobación final por la Junta General Extraordinaria prevista el próximo 18 de noviembre el pago en diciembre de un dividendo a cuenta por valor de 0,83€/acción. Este dividendo incluye los resultados de 2026 (0,16€/acción) y por otra, el reparto de los beneficios obtenidos por la venta de Fever (0,67€).

De esta forma, Atresmedia estima que la deuda neta, incluyendo el cobro pendiente de la AEAT, se acercará a cero. «Estos números permiten a la compañía mantenerse en niveles compatibles con una estructura financiera sólida y flexible», señala la compañía en una nota.