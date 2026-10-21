Ana Iglesias (43 años), madre de 10 hijos: «Hemos abierto una cuenta bancaria para cada uno con 3.000 euros y cada mes metemos 100»

Tener una familia numerosa implica tener gastos que se multiplican, especialmente si se tienen diez hijos. Esto lo sabe bien Ana Iglesias, empresaria de 43 años y madre de diez hijos que es conocida además en redes como @unalocuradefamilia y que si bien suele mostrar el día a día de cómo se organiza su familia, a veces explica también los gastos que tienen y hasta cómo logran ahorrar. De hecho ha explicado un sistema que le permite ahorrar para el futuro de sus hijos.

En concreto, en uno de sus vídeos ha explicado las ayudas que reciben por ser familia numerosa y ha hablado de una decisión que tomó junto a su pareja cuando comenzaron a tener hijos. En lugar de esperar a que fueran adolescentes para preocuparse por sus ahorros, optaron por abrirles una cuenta bancaria nada más nacer. Cada niño empieza con 3.000 euros y, desde entonces, sus padres ingresan otros 100 euros al mes. Pero esta no es la única medida que han adoptado para organizarse económicamente, aunque sí una de las que más dinero les exige, teniendo en cuenta que actualmente son doce personas en casa.

Ana Iglesias explica cuánto dinero guarda cada mes para sus 10 hijos

A pesar de todos los gastos que evidentemente tiene con su familia, la Ana Iglesias considera que ahorrar es importante incluso cuando la economía familiar marcha bien. No se trata únicamente de guardar dinero para una compra determinada, sino de tener algo reservado por si las circunstancias cambian. Con esa idea, ella y su marido decidieron que sus hijos dispusieran de una cuenta infantil desde sus primeros días de vida.

«Hemos ahorrado porque es importante, la vida da mil vueltas. A cada niño le hemos abierto una cuenta infantil cuando nacieron con una aportación inicial de 3.000 euros y cada mes les vamos metiendo 100», explica.

Esos 100 euros mensuales pueden parecer una cantidad pequeña si se piensa para un sólo niño, pero la situación cambia cuando hay diez. Ana Iglesias y su pareja necesitan apartar 1.000 euros todos los meses para mantener las aportaciones, lo que supone 12.000 euros al año. A esa cantidad hay que sumar los 30.000 euros que han destinado a abrir las diez cuentas, aunque esos ingresos iniciales se hicieron a medida que nacían los niños.

De este modo, si un hijo conserva su cuenta durante 18 años y sus padres mantienen los ingresos mensuales, habrá recibido 24.600 euros, sin contar los intereses que pudiera generar el dinero. Iglesias no ha explicado en qué utilizarán sus hijos esos ahorros, pero sí insiste en que prefieren tenerlos preparados ante lo que pueda ocurrir.

Las ayudas que recibe Ana Iglesias por ser familia numerosa especial

Tener diez hijos también les permite acceder a algunas ventajas económicas. Iglesias ha explicado que existen dos categorías de familia numerosa y que, dependiendo del número de hijos, pueden corresponder unas ayudas u otras. «Existen dos tipos de familia numerosa, la general, que son las que tienen hasta cuatro hijos, y las especiales, que tienen cinco hijos en adelante», señala. Su familia pertenece a la categoría especial. Una de las ventajas que destaca es la deducción del IRPF, que para esta categoría parte de los 2.400 euros anuales. La cantidad aumenta cuando se supera el número mínimo de hijos exigido para obtener el título.

«La primera ayuda de la que nos beneficiamos es la del IRPF, percibimos 2.400 euros y por cada niño que exceda la categoría, 600 euros más», cuenta. Con diez hijos, el importe máximo de esta deducción puede llegar a los 5.400 euros anuales, siempre que se cumplan los requisitos establecidos. Es una cantidad que ayuda a compensar parte de los gastos, aunque Iglesias deja claro que no es suficiente para mantener a toda la familia. «Que nadie se piense que con esta ayuda nos retiramos y no hacemos nada. Hay que seguir trabajando», afirma. También señala que algunas bonificaciones dependen de la comunidad autónoma y que tener muchos hijos no garantiza poder acogerse a todas ellas.

Los descuentos en la universidad y las ayudas que no reciben

La educación es otra de las cuestiones que menciona Ana Iglesias al hablar de los beneficios de las familias numerosas. En su caso, al pertenecer a la categoría especial, sus hijos pueden beneficiarse de una exención del 100% en determinados precios públicos y tasas educativas, entre ellos los correspondientes a las primeras matrículas universitarias. «Hay descuentos en matrículas y tasas, es el 100% en nuestro caso», explica. Eso no significa, sin embargo, que todos los gastos de la universidad sean gratuitos. La exención no se aplica necesariamente a las asignaturas que se matriculan por segunda vez, y tampoco cubre otros desembolsos relacionados con los estudios.

Por otra parte, la empresaria reconoce que hay ayudas que no reciben. Es lo que ocurre con el bono social eléctrico y algunas bonificaciones del Impuesto sobre Bienes Inmuebles (IBI), para las que no cumplen las condiciones exigidas. Tampoco suelen aprovechar los descuentos en transporte, aunque podrían tener derecho a ellos por su título de familia numerosa. «Viajamos todos juntos, hacemos los horarios que queremos y no dependemos de los horarios fijos», explica Iglesias sobre su preferencia por desplazarse en su propio coche.