Álvaro Martínez-Arroyo (ASISA) sobre sus seguros de hogar: «Los nuevos clientes podrán recuperar hasta el 20% del IBI»

ASISA ha incorporado este 2026 el seguro de hogar a su cartera de productos como un nuevo paso en su estrategia de diversificación. La compañía ha ampliado así una oferta que, además de salud y dental, incluye vida, accidentes, decesos, asistencia en viaje, mascotas y pólizas deportivas.

En este contexto Álvaro Martínez-Arroyo, director de Desarrollo Corporativo de ASISA y director de ASISA Hogar, ha respondido a preguntas de OKDIARIO sobre el lanzamiento.

PREGUNTA.- ¿Por qué habéis decidido incorporar ahora seguros del hogar a vuestra cartera de productos?

RESPUESTA.- La entrada en el seguro de hogar forma parte de la estrategia de ASISA para ampliar su actividad más allá del seguro de salud. En los últimos años hemos ido incorporando nuevos ramos y ahora damos otro paso con hogar, con la idea de ofrecer más soluciones a nuestros asegurados y, a la vez, ser capaces de llegar a nuevos clientes.

Además, creemos que este seguro encaja bien con nuestra forma de entender el cuidado de las personas. Las condiciones de la vivienda influyen en nuestra salud y en cómo vivimos y, por lo tanto, en nuestro bienestar. Por eso, para una compañía como ASISA, que lleva tantos años dedicada al cuidado de las personas, tiene sentido ofrecer también protección para el hogar.

P.- ¿De qué manera vais a articular este nuevo producto?

R.- Con ASISA Hogar damos respuesta a nuevas necesidades de nuestros asegurados, combinando protección personalizada, servicios útiles y herramientas digitales que facilitan las gestiones. Queremos reforzar la relación de confianza con los clientes y ayudarles a vivir con mayor seguridad y tranquilidad.

Para ello, hemos preparado una oferta que tiene en cuenta las distintas necesidades de los clientes. Sabemos que no busca lo mismo quien vive en una casa de su propiedad que quien la tiene alquilada o quien vive de alquiler. Por eso, contamos con tres tipos de seguros para estos perfiles y con diferentes niveles de cobertura, para que cada cliente pueda elegir el que mejor se ajuste a su situación.

Junto a esta personalización, hemos apostado por la innovación y hemos incorporado a los productos de ASISA Hogar servicios que van más allá de las coberturas tradicionales del seguro de hogar y que pueden resultar útiles en el día a día.

Otro aspecto en el que hemos trabajado es la simplicidad, la facilidad para gestionar el seguro. Los asegurados pueden consultar su póliza, comunicar un siniestro y seguir su evolución desde el móvil. Nuestra intención es simplificar los trámites y ofrecer un buen servicio, sin perder la atención personal cuando el cliente la necesita.

P.- ¿Qué elementos diferenciales tiene respecto a la competencia?

R.- ASISA tiene mucha experiencia en el cuidado de las personas y hemos querido aprovecharla para desarrollar nuestro seguro de hogar. Por eso, junto a las coberturas habituales, hemos incluido otros servicios que pueden ser útiles para nuestros clientes.

Por ejemplo, ofrecemos consultas de telemedicina para toda la familia y hemos incluido ayuda para algunas tareas domésticas, como el cambio de armarios o la retirada de la vivienda de objetos pesados o voluminosos. Igualmente, hemos ampliado la protección para los electrodomésticos y dispositivos de domótica, extendiendo su periodo de garantía.

También hemos preparado seguros diferentes según las necesidades de cada cliente y en todos los casos hemos simplificado las gestiones. Los asegurados pueden comunicar y seguir sus siniestros desde una app y disponen de atención permanente por WhatsApp. Queremos que utilizar el seguro sea sencillo y que nuestros clientes encuentren una buena respuesta cuando tengan algún problema en casa.

P.- ¿En qué consiste vuestra campaña de lanzamiento enfocada en el IBI?

R.- Para el lanzamiento de los primeros productos de ASISA Hogar hemos preparado una promoción en la que ofrecemos un ahorro a los clientes que contraten uno de nuestros seguros. Hemos elegido el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) porque es un gasto que todos los propietarios de viviendas conocen y al que tienen que hacer frente cada año, en muchos lugares en esta época.

La campaña permite a los nuevos clientes que contraten un seguro de ASISA Hogar para propietarios o caseros, recuperar hasta el 20% de lo que pagan por este impuesto, con un límite máximo del 20% de la prima. Queremos que contratar un producto de ASISA Hogar sea útil para el asegurado desde el primer día y creemos que esta es una buena manera de ayudar a nuestros clientes.

P.- ¿Son más necesarios que nunca los seguros del hogar?

R.- El seguro de hogar tiene cada vez más importancia. Para muchas familias, la vivienda es su principal patrimonio y también el lugar donde pasan buena parte de su tiempo. Tenerla bien protegida ayuda a evitar gastos imprevistos y aporta tranquilidad.

Además, nuestras casas han cambiado mucho. Cada vez tenemos más tecnología, utilizamos nuevos dispositivos y necesitamos servicios que nos ayuden a resolver los problemas domésticos. Los seguros tienen que adaptarse a estos cambios y ofrecer soluciones que vayan más allá de las coberturas habituales.

En ASISA creemos que hay una relación muy directa entre el cuidado de la vivienda y el bienestar y la salud de quienes viven en ella. Hemos tenido muy presente esa idea al desarrollar ASISA Hogar y al incorporar servicios pensados para facilitar la vida de nuestros asegurados.

P.- ¿Qué diferencia hay en el seguro del propietario que reside en su casa con el seguro de hogar del casero que tiene alquilada la vivienda?

R.- Las necesidades son bastante diferentes. Quien vive en una casa de su propiedad quiere proteger la vivienda, sus pertenencias y tener asistencia cuando surge algún problema. Sin embargo, a un propietario que tiene su vivienda alquilada le preocupan otras cuestiones, como los posibles daños que pueda sufrir el inmueble, los impagos o los conflictos con los inquilinos.

Por eso hemos preparado seguros específicos para cada caso.

Para los propietarios que alquilan, las modalidades más completas incluyen coberturas como el estudio de solvencia de los futuros inquilinos, la protección frente al impago de las rentas o la defensa jurídica en determinadas situaciones de ocupación ilegal.

Creemos que es importante tener en cuenta estas diferencias para que cada propietario pueda contratar un seguro que responda a los riesgos que realmente le preocupan.

P.- ¿Cómo va a impactar en las cifras de ASISA esta nueva rama de seguros de hogar?

R.- ASISA Hogar es una palanca para seguir creciendo y ampliar la presencia de ASISA en el mercado asegurador. Tenemos la ventaja de contar con una base importante de asegurados a los que podemos ofrecer estos productos, aunque también queremos aprovechar el lanzamiento para llegar a nuevos clientes.

Nuestra intención es ir desarrollando este ramo poco a poco. Sabemos que entramos en un mercado con mucha competencia y que necesitaremos tiempo para hacernos un hueco. No hemos hecho públicas previsiones concretas de facturación o número de pólizas, pero confiamos en que hogar vaya ganando peso dentro de las primas y los clientes de ASISA.

Por ahora, nuestra prioridad es dar a conocer los productos, conseguir que los clientes confíen en nuestra oferta y construir una cartera rentable. Queremos crecer de manera sostenida, sin renunciar a la calidad del servicio que ofrecemos en el resto de nuestros seguros. A la vez, queremos que ASISA Hogar sea un vector de innovación y modernización de la compañía y que su experiencia y sus herramientas se puedan trasladar a otros ramos.