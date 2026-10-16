El semáforo de Militao sigue en rojo. El central brasileño tampoco estará contra el Sevilla y tendrá que continuar trabajando para regresar a los planes de José Mourinho. Entrenar con sus compañeros es un paso importante, pero todavía necesita completar su puesta a punto antes de volver a competir. En el Real Madrid mantienen la prudencia con un futbolista al que quieren recuperar con garantías.

Su situación explica esa teoría de los semáforos rojos que guía la gestión de los riesgos físicos. Cada jugador necesita una respuesta diferente y las cargas se adaptan a su evolución. Cuando aparecen señales que aconsejan esperar o ajustar el trabajo, se actúa. En el caso de Militao, su historial obliga a medir especialmente cada paso.

El brasileño ya trabaja con el grupo, pero eso no significa que esté preparado para responder a las exigencias de un partido. Debe seguir acumulando entrenamientos y avanzando en su preparación. Mourinho está pendiente de su evolución y, por ahora, tendrá que volver a preparar una cita liguera sin él.

El encuentro contra el Leipzig del miércoles aparece como una posible opción, aunque su presencia dependerá de cómo avance durante los próximos días. Es una posibilidad, sin una fecha de regreso cerrada. El partido ante el Sevilla queda descartado y la siguiente oportunidad llegará en la Champions.

La mirada también apunta al Clásico, pero el escenario exige cautela. Militao no estará como titular frente al Barcelona y queda por ver si podrá entrar en el banquillo. Ese es el punto en el que se encuentra su recuperación. Antes de pensar en un puesto en el once, necesita estar en condiciones de volver a una convocatoria.

Mourinho conoce lo que puede aportar el brasileño a su defensa. Su velocidad y su capacidad para corregir son recursos importantes, pero el regreso requiere paciencia. El trabajo de estas semanas debe permitirle recuperar las condiciones necesarias para competir. Hasta entonces, el semáforo seguirá marcando los tiempos.

Sin novedades en el entrenamiento

El resto de la sesión dejó un parte sin novedades. Los jugadores disponibles continúan trabajando con normalidad, mientras Asencio y Rodrygo siguen con sus respectivos procesos de recuperación.

Mourinho comparecerá este sábado a las 10:00 horas en la rueda de prensa previa al encuentro contra el Sevilla. El técnico podrá actualizar la situación de Militao y explicar cómo afronta el equipo la próxima cita del calendario.