El secreto del Real Madrid de Mourinho: prevención, trabajo individual y «semáforos rojos»

José Mourinho quiere proteger al Real Madrid también lejos de los micrófonos. El portugués ha asumido la defensa pública de su vestuario, pero otra parte de su trabajo se desarrolla en el día a día de Valdebebas: ajustar los esfuerzos, atender al historial de cada futbolista y evitar que la necesidad de ganar empuje a tomar decisiones precipitadas. La prevención ocupa un lugar importante en una plantilla que sigue condicionada por las bajas.

Desde el entorno del entrenador explican el cambio sin hablar de una ruptura con todo lo anterior. «Poca cosa ha cambiado. Creo que hay una mayor adaptación a cada jugador y una mayor preocupación por la prevención. Por lo demás, el Real Madrid ya trabajaba bien en esa área», señalan. Una valoración que pone el foco en los matices. El objetivo es afinar el trabajo que ya se hacía y adaptarlo mejor a las necesidades de cada miembro de la plantilla.

En esa estructura aparece Sandro Carriço, el especialista en ciencias del deporte incorporado al equipo de Mourinho para ayudar a controlar las cargas y reducir el riesgo de lesiones. Su labor forma parte de ese trabajo que apenas se ve desde la grada, pero que influye en la preparación de los futbolistas y en las decisiones sobre cuánto pueden entrenar o competir.

La idea es sencilla: cada jugador necesita una valoración propia. Compartir entrenamiento no significa encontrarse en el mismo punto físico. Los minutos acumulados, los viajes internacionales y las lesiones anteriores obligan a ajustar la preparación. Esa atención individual cobra especial importancia cuando un futbolista vuelve después de una ausencia prolongada.

En esa gestión aparecen los llamados «semáforos rojos»: señales de alerta que aconsejan frenar y ajustar las cargas antes de asumir riesgos. El objetivo es que las ganas de volver o la necesidad de contar con un futbolista no pesen más que su estado físico.

Militao marca el camino de la prudencia

El caso de Eder Militao refleja esa manera de actuar. El central ha vuelto a trabajar con sus compañeros y sus sensaciones invitan al optimismo, pero Mourinho ha descartado que eso sea suficiente para acelerar su regreso. «Cualquiera que lo vea puede pensar que puede jugar mañana. Yo sabía que era bueno, pero es mejor», explicó antes del encuentro contra el Villarreal.

El elogio llegó acompañado de un freno. «No va a estar en las próximas dos semanas porque la historia clínica es muy pesada y hay que tener cuidado», añadió. El entrenador separó así lo que el futbolista muestra en un entrenamiento de lo que necesita para volver a competir. El Madrid tiene ausencias en defensa, pero el portugués mantiene la cautela con un jugador cuyo historial exige una atención especial.

Con Mendy, el regreso al grupo también supone un avance que debe tener continuidad antes de traducirse en minutos. El lateral francés vuelve a compartir trabajo con sus compañeros después de una larga recuperación. Su presencia es una buena noticia, aunque todavía no llega para el Villarreal. Recuperar efectivos exige algo más que verlos de nuevo sobre el césped.

Valverde representa una situación distinta. El uruguayo está convocado después del esguince de tobillo sufrido en el derbi, pero su presencia en el once resulta complicada. Su inclusión permite a Mourinho disponer de una alternativa sin que eso le obligue a utilizarlo desde el inicio. La decisión debe responder a su estado y a lo que puede aportar en el partido.

Una mejora que debe sostenerse

Mourinho también defendió la organización del trabajo durante el parón. Explicó que los futbolistas lesionados regresaron a Valdebebas y que quienes debían continuar allí sus recuperaciones cumplieron con lo previsto. En el caso de Mbappé, detalló que la valoración realizada en el club coincidió con la de un médico externo al que acudió por sus antecedentes en la rodilla.

Son decisiones que ayudan a entender dónde sitúa el técnico la mejora: seguimiento, coordinación y atención a cada caso. Eso no permite dar por terminado el problema de las lesiones ni atribuir cada recuperación a un único método. El Madrid todavía tiene jugadores de baja y una temporada exigente por delante.

El reto consiste en mantener esa prudencia cuando el calendario apriete. Mourinho necesita recuperar futbolistas, pero también conservarlos una vez que vuelvan. Su protección al vestuario empieza ante los micrófonos y continúa cuando debe decidir quién está preparado para jugar. Con Militao ya ha dejado clara su postura: las buenas sensaciones no bastan para saltarse los plazos.