Rüdiger: «El Barça me llamó pero le dije a mi hermano que el Real Madrid o nada»

Antonio Rüdiger fue presentado como nuevo jugador del Real Madrid. Después de ser recibido por el presidente Florentino Pérez, atendió a los medios de comunicación en Valdebebas. El nuevo central del conjunto madridista señaló que su prioridad siempre fue el club blanco, revelando la conversación con Ancelotti que fue definitiva, así como el interés del Barça, al que rechazó. También se refirió a la decisión de Mbappé, revelando que «cada uno toma sus decisiones».

Unión del vestuario

«Me parece algo muy importante. En el Real Madrid lo más importante es la victoria y el club lo ha demostrado a lo largo de los años. Entonces, aunque hubiera dudas, el Real Madrid lo ha conseguido. Es increíble».

Cómo sufrió al Madrid

«Fue un partido muy especial, muy intenso. Fue la primera vez en el Bernabéu y para el equipo fueron emociones increíbles. Había un ambiente muy positivo y ahora mismo poder jugar para un club así es increíble».

Competencia

«Por supuesto que hay jugadores muy buenos en mi posición, pero estoy bastante seguro. Mi contribución sería competitividad, algo muy saludable para cualquier equipo. Es un desafío que me motiva».

Diferencias entre Ligas

«Para mí tener la oportunidad de jugar el varias ligas es algo maravilloso. En Alemania es muy física, en Italia es muy táctica, la Premier es muy intensa y física y en España hay un fútbol muy bueno, con mucha presión. Estoy emocionado».

Recuerdos

«Recuerdo a Ronaldo Nazario. Era mi ídolo. Todos queríamos ser como él. Zidane también, con su gol contra el Leverkusen… Mencionaría a los dos».

Por qué el Madrid

«El primer contacto fue en septiembre. La segunda, hablé directamente con Ancelotti en abril. Creo que ese contacto fue el mas importante. Ahí fue cuando decidí jugar para ellos».

Referencias de ex compañeros

«A veces alguien intenta convencerte. Pero no tuve ningún contacto con ellos»

Carácter

«Es difícil esperarse algo fuera de la cancha. Me gusta mucho reírme, bailar… pero en el campo soy muy serio, no me gusta bromear. Quiero aprender el idioma lo antes posible»

Posición más cómoda

«Ancelotti me dijo que me quería aquí y que podría ayudar mucho al equipo. A mi edad eso es suficiente. Era Ancelotti».

Defensas de referencia

«Si tuviera que elegir un central que me ha marcado es Pepe. Por lo que es fuera de la cancha también. En el campo es un monstruo, me encanta».

Eliminatoria de Champions

«Fue fácil. Nada estaba claro. Aunque lo hubiera estado, lo importante es ser profesionales. Hicimos lo que pudimos, no lo conseguimos, pero fue fácil mantener la concentración».

Remontadas

«Lo que consiguió el Madrid en Champions no sé describirlo. Es increíble. Obviamente, cuando se disputó la final sabía que iba a venir y claro que iba con ellos. Además, perdí dos finales con el Liverpool».

Presión

«Es un paso importante, per intento disfrutar de la presión. »

Número

«Me gusta el 2, pero es el de Carvajal. tenía que escoger entre el 12 y el»

Interés del Barça

«Sí. Entre los que contactaron estaba el Barcelona, pero le dije a mi hermano que sólo quería jugar en el Real Madrid».

Mbappé

«Sobre Mbappé, como no le conozco no sé que pasó para tomar esa decisión. Cada uno tiene sus propias decisiones y es asunto suyo».