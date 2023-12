Juanlu Sánchez, uno de los jugadores más prometedores del fútbol español, está en el radar del Real Madrid. Especialmente, este lateral derecho de 20 años está siendo seguido con atención por Ancelotti y su cuerpo técnico. Los blancos son conscientes de que de cara a la temporada que viene deben reforzar el costado zurdo mirando a la cantera o al mercado y el futbolista del Sevilla es una opción muy interesante.

Con tan solo 18 años, Juanlu debutó con el primer equipo del Sevilla en un duelo ante el Barcelona. Julen Lopetegui le dio la oportunidad. Después, tras hacer la mili en el Mirandés, José Luis Mendilibar continuó contando con él. Esta temporada, tanto con el vasco, primero, como con Diego Alonso, después, le han convertido en titular.

Juanlu Sánchez, un multiusos

A sus 20 años, Juanlu es uno de los laterales derechos con más futuro del fútbol español. A partir del 1 de enero de 2024, su precio será de 25 millones de euros. Una cláusula más que apetecible para cualquier club. Desde la Premier League ya le están siguiendo con atención, pero el Real Madrid no le pierde de vista, consciente de que el curso que viene debe reforzar esa posición.

Juanlu Sánchez es un lateral derecho potente que destaca por su madurez posicional, tener un físico virtuoso y saber estar sobre el verde. Su paso por el Mirandés le ayudó a crecer notablemente y a reconocerse como un futbolista polivalente. El sevillano juega de lateral derecho, pero también puede actuar de interior y de extremo. Incluso, ha llegado a formar por el costado izquierdo.

Lucas Vázquez y el lateral

El Real Madrid tiene que sentarse a ver qué hace con el lateral derecho la próxima temporada. Dani Carvajal no se toca, pero diferente es la situación de Lucas Vázquez. El gallego, como reconoció antes del duelo contra el Unión Berlín, estaría encantado de ampliar un contrato que finaliza el próximo 30 de junio, pero por el momento no han comenzado unas negociaciones que desde el club no se plantean hasta ahora.

Otras opciones que tiene el Real Madrid para reforzar el lateral derecho es mirar a la cantera, donde hay dos candidatos. El más conocido por todos es Vinicius Tobias. El brasileño es una apuesta del club. Con el Castilla de Raúl ha jugado 13 partidos en los que ha repartido tres asistencias y donde ha demostrado que poco a poco va subiendo su nivel. El italiano le conoce bien y esta temporada ya fue suplente ante el Unión Berlín en la Champions tanto en la ida como en la vuelta.

La otra opción es Lorenzo Aguado. El tapado de La Fábrica. Poco se habla de un canterano que ha pasado por todas los equipos de las categorías inferiores del Real Madrid, que se fue al Navalcarnero para crecer y que este curso está a las órdenes de Raúl. Ha tardado en debutar por culpa de las lesiones, pero poco a poco va teniendo protagonismo. Para el actual entrenador del filial madridista es un seguro y en el club está muy bien valorado.