El Real Madrid viaja al Balón de Oro sin Florentino, Vinicius ni Bellingham

El Real Madrid estará en el Balón de Oro, pero lo hará con ausencias de mucho peso. Florentino Pérez, Vinicius y Jude Bellingham no viajarán a Londres para asistir a la gala de esta noche. Tres nombres de primer nivel que se quedan fuera de una expedición encabezada por Emilio Butragueño. El director de Relaciones Institucionales será el máximo responsable de la representación madridista en una de las grandes citas del calendario futbolístico.

La presencia del club blanco estará protagonizada por Kylian Mbappé, Yan Diomande, Marc Cucurella y Felicia Schröder. Ellos serán los cuatro futbolistas que pondrán rostro al Real Madrid en el Palladium. Una delegación con el delantero francés como uno de sus principales focos de atención, pero sin la presencia de otros dos referentes del vestuario como Vinicius y Bellingham.

Butragueño, al frente

La ausencia de Florentino Pérez sitúa a Butragueño al frente de la expedición. El dirigente será el encargado de representar institucionalmente al Real Madrid durante una noche en la que el club tendrá presencia tanto en el fútbol masculino como en el femenino, con Schröder entre los integrantes del viaje.

Vinicius y Bellingham tampoco estarán en la gala. El brasileño y el inglés no forman parte de la relación de jugadores que se desplazarán a Londres. Sus ausencias, unidas a la del presidente, marcarán una representación madridista más reducida en nombres de máxima relevancia institucional y deportiva.

Vuelo a las 13:00 y traslado al Palladium

La expedición tiene previsto partir sobre las 13:00 horas. A su llegada a Londres, los representantes del Real Madrid se trasladarán al hotel Marriott Grosvenor, donde quedarán instalados antes de acudir a la ceremonia.

La salida hacia el Palladium está prevista sobre las 18:00 horas. Allí, Butragueño encabezará una delegación que acompañará a Mbappé, Diomande, Cucurella y Schröder en la noche del Balón de Oro. El Madrid tendrá representación, aunque la fotografía de esta edición estará marcada también por quienes no estarán: Florentino Pérez, Vinicius y Bellingham.