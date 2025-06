Mbappé acelera hacia el Salzburgo

Kylian Mbappé continúa trabajando sin descanso para recuperarse lo antes posible y jugar contra el Salzburgo. El delantero francés reapareció con el Real Madrid este lunes tras sufrir un cuadro agudo de gastroenteritis que le tuvo ingresado en el hospital. Su cambio físico tras la enfermedad ha impactado al madridismo. El jugador ha vuelto más delgado, ha perdido varios kilos y masa muscular, como se puede apreciar en las imágenes difundidas por el club.

La estrella del Real Madrid todavía no ha debutado en este Mundial de Clubes, pero está trabajando sin descanso para intentar jugar el último partido de la fase de grupos contra el Salzburgo. Su presencia en este partido no está ni mucho menos asegurada. Mbappé quiere ayudar a sus compañeros en este partido tan importante. Los blancos dependen de sí mismos para estar en octavos. Un empate les podría dar la primera posición del grupo H.

En caso de empatar con goles ante el Salzburgo, al contar los enfrentamientos directos, el Real Madrid sería primero de grupo al sumar goles a favor en los partidos contra Al Hilal y Salzburgo. Por eso, Mbappé quiere intentar estar disponible para Xabi Alonso para ayudar en este partido y así poder evitar al Manchester City en octavos en caso de que también pasen primeros.

De momento, Kylian, tras recibir el alta médica, se ha reincorporado a los entrenamientos el pasado lunes, pero no lo hizo con normalidad. El delantero se quedó en el interior de las instalaciones trabajando en el gimnasio del cuartel general del conjunto madridista en Palm Beach. En las imágenes difundidas por el club madridista se aprecia un cambio físico importante, producido por la pérdida de kilos como consecuencia de la gastroenteritis

El Madrid no le va a forzar

Mbappé ha comenzado su puesta a punto para volver a los terrenos de juego. Es seria duda para el partido del Salzburgo, aunque el jugador va a hacer todo lo posible por estar. No obstante, desde el Real Madrid no le van a forzar en ningún momento. La prioridad es su salud y que se recupere al 100%. Xabi Alonso lo quiere a tope para el tramo final del Mundial de Clubes y por eso prefiere no forzarle ahora y que se termine de recuperar.

El francés todavía no ha debutado con el nuevo entrenador. Iba a ser titular en el estreno contra el Al Hilal, pero sufrió un cuadro agudo de gastroenteritis y tuvo que ser ingresado de urgencia en el hospital. Ahora, el delantero trabaja para recuperar la masa muscular y los kilos perdidos y ayudar al equipo a llegar lo más lejos posible en el Mundial de Clubes.

El Madrid va a mimar a su estrella todo lo que pueda, no le van a forzar. Mbappé progresa adecuadamente con su recuperación y mejorar poco a poco. Su evolución en los próximos días será clave para que el tolosarra decida si cuenta con él para el último partido de esta fase de grupos o le guarda para unos hipotéticos octavos de final contra Manchester City o Juventus.