Mario de Luis: «Nos tenemos que fijar en Asencio, que en un día ha llegado a la Absoluta y Real Madrid»

Mario de Luis (2002, Madrid) ha vivido muchas vidas en una. En 2023 sufrió una lesión en el peroné que le obligó a pasar por el quirófano y perderse tanto los playoff de ascenso con el Real Madrid Castilla como el Europeo Sub-21. El pasado verano no concretó su salida del equipo blanco el pasado verano, esta temporada vagado durante 258 días por el ostracismo del banquillo y a finales de 2024 falleció su padre.

Todo lo que podía salir cruz, salió cruz. Pero ahora, tres meses después de la defunción, el canto de la moneda ha caído de cara. Su situación deportiva arroja luz al final del túnel. Ha amarrado la titularidad en el Real Madrid Castilla de Raúl González y Santi Denia lo ha convocado para los amistosos que disputará su España Sub-21 contra República Checa y Alemania. El segundo condicionante es consecuencia del primero.

El rostro de Mario de Luis rezuma ilusión y retazos de la lluvia pertinaz que cae sobre Las Rozas. Sienta sus 185 centímetros en las gradas del principal campo de entrenamiento de la casa del fútbol español para dialogar con OKDIARIO. Se suelta a hablar una vez habituado a las inclemencias meteorológicas y desemboca en una conversación llena de convicciones. «Mi madre es la primera persona a la que le cuento todo, a mi padre se lo digo de otra manera», asegura Mario de Luis.

Pregunta: ¿Cómo se enteró de que estabas en la convocatoria de la selección?

Respuesta: Me enteré durante el viaje al partido contra el Hércules. De repente, salió la convocatoria por las redes sociales. Todos se sorprendieron, yo también me quedé un poco flipando, pero muy contento. Ya me habían dicho antes que estaba en la prelista, pero no me lo esperaba. Fue muy bonito verme en la lista.

P: ¿Quién fue la primera persona a la que se lo contó?

R: Lo primero que hice fue escribirle a mi madre, siempre se lo digo a ella, igual que a mi padre, pero a él se lo tengo que decir de otra manera. Los dos siempre son los primeros a los que les cuento todo.

P: ¿Cómo ha gestionado el tiempo desde su grave lesión hasta ahora?

R: Esa temporada con el Castilla estuvo bastante bien, rozamos el ascenso, aunque me perdí los playoffs. Mi mente también estaba centrada en ver si podía tener la oportunidad de ir con la selección. Después de la lesión tuve que empezar de cero, pero siempre fue un reto que sabía que podía luchar por él. Ahora, por fin, se ha dado la oportunidad y estoy muy contento de que haya sucedido.

P: Convocatoria con hasta siete caras nuevas para los amistosos.

R: El seleccionador siempre nos dice que la base del grupo de la Sub-21 es que seamos una familia. Aunque en esta convocatoria somos muchos nuevos, siempre hacemos buen grupo, y esa es la base que siempre menciona el míster. Él quiere que vayamos a muerte para poder pelear en el Europeo.

P: ¿Es difícil mantener la tensión competitiva en partidos amistosos?

R: No, porque el seleccionador nos dice desde el primer día que no existen los partidos amistosos, solo partidos no oficiales. Hay que dar el máximo, ya que las selecciones que vamos a enfrentar también estarán en el Europeo y serán difíciles de competir.

P: ¿Cuánto se parecerá esta convocatoria a la definitiva para el Europeo Sub-21?

R: Yo valoro más el día a día. Me concentro en hacerlo bien en cada entrenamiento, ya que es mi primera convocatoria y tengo que demostrar que estoy al nivel necesario. En junio ya pensaremos en eso. Mi enfoque ahora es en cada entrenamiento, demostrando que puedo estar en el Europeo.

P: ¿Pero se visualiza en la lista definitiva para el Europeo?

R: Sí, me visualizo. Sería un sueño poder ir al Europeo y competir allí.

P: En su club ha pasado del ostracismo a ser titular indiscutible. ¿Cómo ha revertido la situación?

R: Al principio de la temporada fue complicado, pero siempre traté de trabajar cada día, entrenando por mi rendimiento y por el equipo. En enero se me dio la oportunidad de jugar, y la aproveché. Me basé en entrenar bien para seguir manteniendo mi lugar en la portería.

P: ¿Qué pasó para que todo cambiara tanto?

R: El verano pasado se dio una situación en la que me quedaba un año de contrato y se entendía que debía salir. Lo que me llegó no me convenció completamente, y decidí quedarme en el Castilla para competir por el puesto. Finalmente, se me dio la oportunidad, y estoy muy contento de contar con minutos esta temporada.

P: ¿Qué le decía Raúl durante todo este tiempo?

R: Me decía que tenía que ser uno más del equipo, que tanto por mi rendimiento como por el del equipo, tenía que hacer mi trabajo. Él siempre ha valorado el esfuerzo y yo traté de seguir esa filosofía. Al final, con el trabajo diario, se me dio la oportunidad.

P. Durante la temporada se dio la situación de que llegó a calentar pasar jugar como futbolista de campo. ¿Se lo esperaba? ¿En qué posición lo hubiera hecho?

R: No, fue una situación en la que el equipo estaba con muchas lesiones, así que había que estar preparado para cualquier cosa. No me importaba si jugaba de portero o de jugador. Al final, fue algo inesperado, pero lo acepté. Hubiera jugado por el medio.

P: Deportivamente, le llega un buen momento, pero en lo personal ha sido un año complicado. ¿Cómo se gestiona esa dualidad?

R: Este año ha sido bastante duro, empezando por la muerte de mi padre. Pero, a pesar de todo, volver a jugar y ahora ser llamado por la selección es una gran alegría para la familia. Esto nos da fuerzas y nos ayuda a seguir adelante y verlo todo con más luz.

P: ¿Y cómo lleva subir a entrenar con el primer equipo? ¿Ve muy difícil para un portero de la cantera llegar al primer equipo del Madrid?

R: Courtois es otro nivel. Es increíble ver cómo se ejercita, especialmente en los entrenamientos específicos. Intento aprender lo máximo posible de él cada día. Llegar al primer equipo es muy difícil. Courtois está en un nivel altísimo, y Lunin también. Pero siempre existe la posibilidad. Fran, por ejemplo, ha tenido muchas oportunidades. Si surge una lesión o cualquier situación te puede ver un día allí. Es importante fijarse en ejemplos como el de Asencia, que estaba en la cantera y en un día está con la Absoluta y el Real Madrid.

P: ¿Cuál es el objetivo del Real Madrid Castilla en este momento?

R: El míster siempre nos dice que no debemos marcarnos un objetivo concreto. Cada partido es un mundo y está todo muy igualado. Estamos en una buena racha, no hemos perdido ningún partido en 2025, pero nos enfocamos en cada día sin ponernos metas a largo plazo.

Pregunta: Acaba contrato el próximo mes de junio. ¿Qué planes tiene?

R: Ahora mismo me centro en el día a día, en la Selección y cuando regrese seguiré peleando por mi puesto en el Castilla. Mi futuro lo dejo en manos de mis representantes y agentes. Mi enfoque está en el Madrid y en seguir trabajando.

P: ¿Pero a Mario de Luis le gustaría seguir en el Real Madrid la temporada que viene?

R: Claro, estar en el Real Madrid siempre es especial. Llevo desde Benjamín en el club y siempre es genial estar aquí.