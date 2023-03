Courtois abandona la concentración de Bélgica por una lesión en el aductor

Thibaut Courtois ha tenido que abandonar la concentración de Bélgica por una lesión en el aductor. El portero regresa a Madrid por precaución después de sufrir una distensión en la zona, según confirmó la federación de su país. Parece que se trata de algo leve.

Courtois ya sufrió una lesión en el aductor en el pasado Mundial de Clubes, algo que le hizo perderse varios partidos con el Real Madrid y llegar justo al duelo de ida de octavos de final ante el Liverpool en Anfield.

𝙐𝙋𝘿𝘼𝙏𝙀: Thibaut returned for precaution reasons back to Real Madrid due to a minor strain in the adductor. pic.twitter.com/WCHfAOXzA3

— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) March 26, 2023