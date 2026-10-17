Convocatoria del Real Madrid contra el Sevilla: Militao vuelve casi seis meses después

Militao es la gran novedad de la convocatoria del Real Madrid para recibir al Sevilla en el Santiago Bernabéu. El central brasileño vuelve a una lista después de una larga recuperación y da otro paso hacia su regreso a los terrenos de juego. No será titular, pero su presencia permite a José Mourinho recuperar una alternativa para el centro de la defensa.

El brasileño no participaba en un encuentro desde el pasado 21 de abril, cuando tuvo que retirarse lesionado frente al Alavés. Desde aquella noche hasta este sábado han transcurrido 179 días, una cifra que llegará a los 180 cuando se dispute el encuentro contra el Sevilla. Casi seis meses de espera para volver a sentirse parte del equipo en un día de partido.

Su regreso será progresivo. Después de reincorporarse al trabajo con sus compañeros, Militao afronta ahora el siguiente paso: entrar en convocatoria. Mourinho confirmó su presencia en la rueda de prensa previa y recupera así a un futbolista que todavía debe adquirir ritmo de competición.

Cuatro bajas

En el apartado de ausencias, Rodrygo y Asencio continúan fuera por lesión. Tampoco estará Mendy, que todavía no se encuentra al cien por cien para regresar a una lista.

La otra baja es Vinicius. El brasileño cumple ante el Sevilla el primero de sus cuatro partidos de sanción, por lo que Mourinho deberá reorganizar el ataque sin él. Su ausencia abre la puerta a una distribución diferente de los puestos que acompañan a Mbappé.

La convocatoria queda marcada, por tanto, por el regreso de Militao. El brasileño comenzará desde el banquillo, pero vuelve a estar disponible para un Mourinho que gana opciones en defensa antes de afrontar otra semana exigente.

Convocatoria del Real Madrid