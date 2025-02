Brahim: «El trabajo no está terminado»

Brahim Díaz levantó al Real Madrid en uno de los peores momentos de la temporada. El mediapunta entró en el terreno de juego y a los cinco minutos anotó el 2-2 que inició la remontada del equipo blanco ante el Manchester City. Pese a la euforia por el gol, el jugador malagueño no dio por eliminado al equipo de Pep Guardiola.

«Esto no está terminado. Queda la vuelta, pero será otra cosa, será mejor. Estoy contento por el trabajo del equipo y porque hemos hecho un partido muy completo», aseveró el jugador. «No me gusta hablar de justicia en el fútbol. Puedes jugar muy bien y perder, pero siento que hemos hecho un gran partido. Aquí no es fácil y era un equipo superbueno. El trabajo no está terminado todavía», añadió el ’21’ del Real Madrid.

Brahim Díaz analizó el partido asegurando que «hemos creado muchas ocasiones a través de sus errores. Hemos competido muy bien. Esto es el Real Madrid es el mejor club del mundo». El jugador dejó claro que no se arrepiente de haber abandonado el City para fichar por el equipo blanco.

«Estoy muy contento en el Madrid. Siempre soñé estar aquí y por eso lo celebre, aunque esté agradecido al City porque me dieron la oportunidad. Les respeto mucho», explicó el jugador internacional con la selección de Marruecos.

Finalmente, Brahim Díaz quiso elogiar a sus compañeros, pese a la fortuna en algunos de los tantos. «El gol de Mbappé vale igual. Bellingham lo ha dado todo y ha encontrado premio. Vini ha hecho también un gran trabajo y al final hemos ganado creyendo», zanjó.