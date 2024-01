Ancelotti: «Todo el mundo sabe lo que ha pasado durante 20 años con el Barcelona y el arbitraje»

Carlo Ancelotti atendió a los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al duelo que enfrentará a Las Palmas y al Real Madrid. Los blancos buscarán seguir sumando de tres en tres en la Liga para meter presión a sus perseguidores y seguir la estela de un Girona que, por el momento, no falla en el campeonato doméstico.

Ancelotti explicó como plantea el partido: «Queremos hacer lo mejor de nosotros en un partido que puede ser complicado porque Las Palmas juega muy bien. Va a ser exigente y queremos volver a jugar a nuestro mejor nivel. Esta semana hemos descansado más que trabajado. Tenemos muchas ganas».

Sobre lo que dijo Laporta, Ancelotti fue claro: «No me gusta entrar en este tipo de polémicas. En esta semana se ha hablado mucho. Yo pienso lo mismo que decía antes. No hay que desviar el tiro porque todo el mundo conoce lo que ha pasado en los últimos 20 años. Ahí está el problema del fútbol español. La Liga no está adulterada. Están haciendo investigaciones y hay que esperar».

Ancelotti habló del recambio de Bellingham: «Brahim o Joselu pueden reemplazarle. Hemos podido suplir la ausencia de jugadores importantes y creo que mañana va a ser lo mismo».

El italiano se pronunció sobre la decisión de Klopp: «Es sorprendente, pero cuando estás mucho tiempo en un sitio te puede bajar la motivación. Está haciendo un grandísimo trabajo y le da mucho mérito ser autocrítico. Es un gran entrenador».

También habló de Xavi: «No quiero explicar mi sentimiento personal sobre esto». Sobre los audios del VAR, cree que hay cosas que no es bueno que salgan. «Lo que dicen los árbitros durante los partidos me han parecido palabras correctas», comentó.

«Los dos tienen la opción de jugar esta temporada. Los dos están muy bien y están entrenando en el campo a nivel individual. Yo creo que los dos van a recuperar antes del final de la temporada», dijo sobre Courtois y Militao.

Ancelotti también habló de la portería y confirmó que iba a jugar Lunin. «Yo no me canso. De cara al siguiente partido te voy a decir quién va a jugar en la portería, no me canso», comentó.