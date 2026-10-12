Terremoto en Osasuna: ¡despide a Ramis y vuelve a fichar a Arrasate!

Terremoto total en Osasuna. El conjunto navarro ha despedido a Luis Miguel Ramis, hasta ahora su entrenador, y tan sólo seis minutos después de anunciar su destitución, ha oficializado a su sustituto: Jagoba Arrasate. El técnico vasco regresa a Osasuna, en el que estuvo seis años, alcanzando grandes éxitos.

Sorpresa total en Osasuna, que tras ocho jornadas de liga decide cambiar de entrenador. Ramis, que llegó este verano en sustitución de Licci, es despedido tras caer goleado ante el Real Betis en La Cartuja (5-2). Tras ocho jornadas disputadas, Osasuna es decimosexto clasificado con ocho puntos, tres por encima del descenso que marca el Levante, aunque el club valenciano tiene dos partidos menos disputados.

Lo relevante de este movimiento es que Osasuna, que es un equipo que normalmente tenía paciencia con sus entrenadores, ha anunciado el despido de su actual entrenador y la contratación del nuevo prácticamente a la vez. A las 12:48 horas de este lunes oficializaba el despido de Ramis. A las 12:55 anunciaba a Jagoba Arrasate.

«El segundo técnico con más partidos en la historia del club regresa a casa para iniciar un nuevo proyecto», anuncia Osasuna sobre Arrasate, que venía de ser destituido del Mallorca la pasada campaña. Arrasate, que también es entrenador de la selección no oficial de País Vasco, firma por lo que queda de temporada y dos más.

Cabe recordar que Arrasate es un entrenador muy querido en Pamplona. En su primera temporada, ascendió a Osasuna a Primera y en las siguientes cinco temporadas tuvo salvaciones cómodas, sin complicaciones, además de llegar a una final de la Copa del Rey (perdida ante el Real Madrid en 2023) y clasificarse para la previa de la Conference League, que perdió ante el Brujas belga.