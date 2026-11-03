Sobrecogedor: la ofrenda del Tenerife tras el fallecimiento de De Miguel en el Heliodoro Rodríguez López

Horas después de comunicar la dramática noticia del fallecimiento de su jugador Jesús de Miguel, el Tenerife ha realizado una ofrenda en memoria del futbolista a lo largo de este martes en la que los miembros del club se han unido para guardar un respetuoso minuto de silencio. En un vídeo publicado por la entidad tinerfeña, se ve cómo la emoción ha invadido el Heliodoro Rodríguez López, donde el delantero recibió ese fuerte impacto que terminó con su vida.

Además, este sábado, el Tenerife ha anunciado que celebrará a partir de las 18:00 un solemne homenaje en recuerdo de De Miguel en su estadio. El club hace un llamamiento a sus aficionados: «Toda la afición blanquiazul que así lo desee podrá acudir al acto, en el que se podrá despedir de la mejor manera al delantero tinerfeñista».

«La primera plantilla del CD Tenerife estará presente, junto al cuerpo técnico y la directiva blanquiazul, en el sepelio del cuerpo de Jesús de Miguel, que tendrá lugar en Navahermosa (Toledo). Suspendida, por este trágico suceso, la actividad del CD Tenerife, su equipo femenino y el fútbol base, la entidad declara seis días de luto oficial», amplió.

«La familia de Jesús de Miguel agradece todas y cada una de las muestras de apoyo recibidas, e igualmente solicita, de corazón, máximo respeto a su privacidad en estos terribles momentos. Descanse en paz», cerró el club. Sus principales dirigentes también tomaron la palabra en este martes 3 de noviembre de luto en el fútbol español.