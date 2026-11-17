Diego Pablo Simeone ha logrado que su trayectoria en el Atlético de Madrid trascienda el terreno de juego. Mientras continúa al frente del equipo rojiblanco, el entrenador argentino ha ampliado su patrimonio mediante importantes inversiones en el mercado inmobiliario de Madrid.

Junto a su pareja, Carla Pereyra, gestiona a través de sociedades una cartera de más de 180 viviendas y varios edificios en la capital, con activos valorados en cerca de 40 millones de euros. El negocio ha pasado de centrarse en la compra de pisos para alquilar a incorporar nuevos proyectos y residencias de estudiantes.

Diego Simeone tiene 180 pisos en Madrid

Diego Simeone ha logrado construir una sólida carrera como entrenador, aunque sus inversiones van mucho más allá del mundo del fútbol. El técnico del Atlético de Madrid y su mujer, Carla Pereyra, han impulsado un negocio inmobiliario en Madrid que cuenta con más de 180 viviendas y unos activos valorados en cerca de 40 millones de euros, según el programa «Equipo de Investigación». El patrimonio de la pareja incluye varias residencias de estudiantes, además de una agencia especializada en el alquiler de viviendas.

«Diego Simeone y Carla Pereyra han conseguido poner en pie un negocio inmobiliario que actualmente tiene más de 180 pisos en Madrid, tiene varias residencias de estudiantes, han abierto una agencia desde donde se pueden alquilar estos pisos», explicaba Cote Villar en el programa. «La última vez que presentaron cuentas en el año 2024 rondaban los 40 millones de euros en activos».

El patrimonio pertenece a ambos miembros de la pareja. Para administrarlo cuentan con una empresa llamada Carpersim, cuyo nombre combina las primeras sílabas del nombre y apellido de la modelo con el apellido del entrenador del Atlético de Madrid. «Carla Pereyra es el gran motor del negocio inmobiliario de Simeone, ella conoce bien el sector. Ella viene de una familia de arquitectos, tenía una serie de inversiones inmobiliarias desde su juventud».

Sin embargo, sus raíces siguen estando muy presentes. La historia de amor de la pareja comenzó por casualidad en un restaurante, cuando él la siguió hasta el baño y le dijo: «te estoy esperando a ti». Ahora, ambos tienen claro cuál será su destino cuando llegue el momento de cerrar esta etapa. Cuando termine su carrera en los banquillos, Simeone tiene previsto regresar a su país natal. Una decisión que parece tener muy clara, tal y como expresó el propio entrenador en una entrevista con La Nación: «si me preguntasen dónde voy a vivir cuando deje de entrenar, lógicamente respondería en la Argentina. ¿Dónde si no? Es mi país».

La impresionante vivienda de la pareja

Diego Simeone y Carla Pereyra tienen en Madrid una vivienda que va mucho más allá de ser un hogar familiar. La pareja adquirió una propiedad de grandes dimensiones y decidió reformarla por completo para convertirla en un refugio privado, alejado del ritmo y la exposición pública que acompañan a sus respectivas profesiones.

La mansión se encuentra en una de las urbanizaciones más exclusivas de la capital española. Cuenta con unos 1.900 metros cuadrados construidos sobre una parcela de aproximadamente 3.000 metros cuadrados. Entre sus principales atractivos destacan el jardín, la piscina, el gimnasio y las amplias zonas exteriores, en una vivienda donde la arquitectura y el diseño tienen un gran protagonismo.

Tras comprar la propiedad, el entrenador del Atlético de Madrid y la modelo y empresaria argentina llevaron a cabo una reforma integral para adaptarla a sus preferencias y necesidades familiares. Uno de los elementos más destacados son los grandes ventanales, que permiten aprovechar al máximo la luz natural y conectar las estancias interiores con el jardín. Los colores claros, las líneas sencillas y el uso de materiales naturales refuerzan una decoración de inspiración minimalista.

La madera es otro de los materiales más presentes en la vivienda. Aparece en las paredes, las escaleras, los muebles y distintos detalles arquitectónicos, aportando calidez a unos espacios en los que predominan el blanco y los tonos neutros. La casa también cuenta con diferentes ambientes diseñados para disfrutar de la vida familiar y recibir invitados, además de zonas destinadas al descanso y al entretenimiento.

El salón es uno de los espacios más destacados de la vivienda. La decoración apuesta por mantener una sensación de amplitud mediante la elección de pocas piezas de mobiliario, pero de grandes dimensiones. Un sofá blanco de formas redondeadas ocupa buena parte de la zona de estar y se combina con varios sillones y mesas auxiliares. En una de las paredes, un amplio revestimiento de madera integra la chimenea en el conjunto arquitectónico, creando un ambiente acogedor.

El arte también tiene un papel importante. Una gran obra abstracta introduce tonos intensos, como el rojo, el rosa y el negro, que contrastan con la paleta neutra del resto de la estancia y aportan personalidad al conjunto.Sobre la mesa de centro se pueden encontrar libros de arte, arquitectura, fotografía y diseño, junto a velas, objetos decorativos y un tablero de ajedrez.