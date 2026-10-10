El Rayo Vallecano-Athletic se aplaza y queda sin fecha al no haber acuerdo para su celebración el domingo

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic aplazado por el lanzamiento de objetos en protesta contra Raúl Martín Presa no tiene fecha para su disputa. Queda por el momento aplazado, después de que se haya considerado que no es posible que se juegue el mismo sábado y de que los clubes no hayan llegado a un acuerdo para jugarlo el domingo. En los próximos días, deberán llegar a un acuerdo para su celebración.

El Rayo considera que el domingo el partido no se puede disputar y sus jugadores tienen entrenamiento, pese a que no tienen partido entresemana. El técnico franjirrojo, Beñat San José, lo confirmó a su salida del estadio, mientras que desde el propio Athletic habían informado antes que el Rayo no estaba por la labor de jugarlo el domingo, apuntando que en la misma tarde del sábado regresaban a Bilbao.

El club franjirrojo ha esgrimido un entrenamiento programado para el domingo, cuando su partido de la jornada 9 no se disputará hasta el lunes 19 de octubre. Es decir, en nueve días. No se puede descartar que el encuentro se pueda jugar entre semana, puesto que ninguno de los dos equipos tiene competición europea esta temporada.

«El Rayo se entrena mañana. Mañana no se va a jugar», afirmó Beñat San José al salir del Estadio de Vallecas. El Athletic Club, por su parte, anunció que su expedición «regresa a Bilbao», una vez que «la Liga ha comunicado que el partido suspendido no se podrá jugar ni a lo largo del día de hoy ni mañana, por lo que el equipo se desplaza ya al aeropuerto». Su avión salía de Barajas a las 18:30 horas.

El partido entre el Rayo Vallecano y el Athletic Club de Bilbao, correspondiente a la jornada 8 de LaLiga EA Sports, fue suspendido este sábado a los 25 minutos por el árbitro José María Sánchez Martínez debido al lanzamiento al terreno de juego de avioncitos de papel y objetos como pelotas pequeñas de plástico por parte de la afición del equipo madrileño.