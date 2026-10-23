Otro asalto en Sevilla: varios encapuchados entraron en casa de Parrott durante el Betis-Barcelona

Sevilla vuelve a estar en el punto de mira por los robos a futbolistas. La casa de Troy Parrott, delantero del Real Betis, fue asaltada mientras el jugador se encontraba disputando el partido contra el Barcelona. Varios encapuchados aprovecharon que el irlandés estaba en el estadio para entrar en su casa, situada en la urbanización El Zaudín, en Bormujos. Por suerte, los asaltantes terminaron marchándose sin llevarse ningún objeto de valor, según las informaciones publicadas.

Lo más preocupante es que no se trata de un caso aislado. El incidente de Parrott es el tercer robo o intento de robo a un futbolista relacionado con Sevilla en apenas cinco días. Una sucesión de asaltos que han vuelto a poner sobre la mesa la seguridad de los jugadores y sus familias, especialmente cuando tienen que abandonar sus casas para disputar un partido.

Y es que el caso de Parrott se suma a otros dos episodios recientes que han generado una gran preocupación. Uno de los más graves fue el sufrido por Sergio Rico, ex portero del Sevilla, cuya vivienda fue asaltada el lunes 19 de octubre en la urbanización La Juliana, en Bollullos de la Mitación. En su caso, la situación fue mucho más peligrosa, ya que el deportista se encontraba en casa junto a su mujer Alba Silva, sus dos hijos pequeños, su suegra y una empleada del hogar. Según las informaciones publicadas, cinco hombres encapuchados y armados entraron en la vivienda mientras la familia estaba cenando. Los asaltantes amenazaron a todos ellos y se llevaron varios objetos de valor, entre ellos joyas y relojes. La familia denunció lo ocurrido y la Guardia Civil trabaja para esclarecer el asalto e identificar a los responsables.

Más robos a futbolistas en Sevilla

Pero la cosa no queda ahí. El otro caso reciente tiene como protagonista a Antony, compañero de Parrott en el Betis. El brasileño sufrió un robo en su domicilio el 14 de octubre, cuando se encontraba concentrado con su equipo para disputar el partido de la Liga de Campeones contra el Oporto. Los ladrones aprovecharon su ausencia para entrar en la vivienda y llevarse varias cosas. Además, uno de los hijos del futbolista se encontraba dentro de la casa, un detalle todavía más preocupante.

La coincidencia de estos tres asaltos en tan poco tiempo ha encendido las alarmas entre los jugadores que viven en Sevilla y sus alrededores. En varios de los casos, los delincuentes actuaron mientras los futbolistas estaban fuera de casa por partidos o motivos profesionales. Por ahora, no hay confirmación oficial de que los tres sucesos estén relacionados ni de que detrás de ellos se encuentre la misma banda, y será la investigación la que determine si existe alguna conexión entre los asaltos.

Tres episodios en cinco días son suficientes para que la preocupación crezca en el fútbol sevillano. Y aunque todavía no se sabe si los casos tienen relación entre sí, la sucesión de robos ha vuelto a encender todas las alarmas en la capital de Andalucía, no sólo entre los futbolistas, sino en la sociedad en general.