Ni Skechers ni Samba: estas New Balance retro perfectas para el otoño cuestan ahora 50 € y son súper cómodas

Las zapatillas de estilo retro siguen siendo una de las grandes tendencias cuando llega el otoño. Aunque algunos modelos de Skechers o las Adidas Samba continúan teniendo una enorme presencia en las calles, hay una alternativa que merece especialmente la pena tener en cuenta y que además llega con un descuento interesante. Se trata de unas New Balance de inspiración clásica que combinan una estética deportiva de décadas pasadas con la comodidad necesaria para utilizarlas durante todo el día.

Las New Balance Tenis 237 V1 para mujer son unas zapatillas que recuperan la estética de los modelos clásicos de running de los años 70, pero adaptadas a las tendencias actuales y pensadas para llevar en el día a día. Además, ahora se pueden encontrar con un descuento en Amazon que hace que resulten todavía más interesantes. Concretamente, se pueden comprar por 50,40 euros, frente a los 70 euros de precio recomendado. Esto supone una rebaja del 28%, con un ahorro de 19,60 euros respecto al precio de partida. Una diferencia considerable para unas zapatillas de una marca tan reconocida como New Balance.

El modelo New Balance 237 V1 destaca a primera vista por su diseño sencillo y reconocible, con una marcada inspiración vintage que encaja especialmente bien con la moda casual. La firma estadounidense ha conseguido recuperar en esta silueta algunos de los elementos que hicieron populares sus zapatillas deportivas décadas atrás, apostando por una apariencia retro que funciona tanto con prendas informales como con conjuntos más cuidados. Es precisamente este estilo el que las convierte en una alternativa a las Adidas Samba o a las diferentes propuestas de Skechers que se han hecho habituales en las calles.

New Balance de oferta en Amazon

Uno de sus principales atractivos es que no necesitan demasiadas complicaciones para completar un conjunto. Las New Balance 237 V1 para mujer pueden combinarse fácilmente con unos vaqueros, pantalones rectos, prendas deportivas o incluso con vestidos y faldas si se busca ese contraste entre una pieza más femenina y unas deportivas de inspiración clásica. Para los meses de otoño, además, encajan especialmente bien con sudaderas, jerséis, cazadoras vaqueras o chaquetas ligeras.

La comodidad es otro de los puntos fuertes de este modelo. Las New Balance 237 V1 están pensadas para utilizarse como zapatillas de diario, por lo que resultan una opción interesante para las que pasan muchas horas fuera de casa y buscan un calzado que puedan llevar durante buena parte de la jornada. Su construcción está enfocada a ofrecer una pisada cómoda para caminar, mientras que su diseño ligero facilita que puedan convertirse en uno de esos pares que se utilizan prácticamente a diario.

Por 50,40 euros, las New Balance Tenis 237 V1 para mujer se colocan así como una alternativa a tener muy en cuenta este otoño. No solo permiten apostar por una de las tendencias que sigue presente en la moda urbana, sino que además ofrecen la comodidad necesaria para caminar y utilizarlas durante horas. Con el descuento actual pasan de los 70 euros a poco más de 50, convirtiéndose en una oportunidad interesante para aquellas que quieran estrenar unas New Balance retro sin pagar demasiado.