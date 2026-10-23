Ni Asics ni Hoka: Decathlon revienta el mercado del running con unas zapatillas de gama alta con 45 euros de descuento

El mercado de las zapatillas de running tiene cada vez más alternativas para los que buscan un calzado cómodo, ligero y con una buena amortiguación sin tener que gastar demasiado. Aunque marcas como Asics y Hoka se han convertido en referentes para muchos corredores, Decathlon se hace un hueco con una de sus apuestas más recientes. Hablamos de las Kiprun Kipride, diseñadas para correr por carretera, que ahora están a la venta por 74,99 euros en algunos colores, frente a los 119,99 euros de su precio original. Una rebaja de 45 euros que supone un descuento de más del 37% y que puede resultar especialmente interesante para aquellos que están pensando en renovar sus zapatillas para correr.

La oferta está disponible en la web oficial de Decathlon, aunque hay que tener en cuenta que el precio rebajado depende del modelo y del color elegido. Además, algunas tallas están volando, por lo que los que quieran aprovechar el descuento tendrán que comprobar si todavía quedan unidades de su número. La propia cadena francesa señala que la promoción está sujeta a fin de existencias, de modo que no hay garantías de que se mantenga durante mucho tiempo.

Uno de los principales argumentos de estas zapatillas es su espuma Fastech, desarrollada para mejorar la absorción de los impactos durante la carrera. Según las especificaciones de Decathlon, esta tecnología busca reducir la fatiga de las piernas y proporcionar una pisada más cómoda, tanto en los entrenamientos tranquilos como en sesiones más exigentes.

Decathlon rebaja las Kiprun Kipride

También destaca la evolución respecto a las Kiprun KS900 Light, con una amortiguación mejorada y un retorno de energía un 30% superior al de ese modelo anterior. El objetivo es ofrecer una zapatilla que permita acumular kilómetros sin renunciar a una sensación de ligereza en cada zancada. En cuanto a sus características técnicas, las Kipride pesan aproximadamente 243 gramos en la talla 42 y cuentan con un drop de 6 milímetros, es decir, una diferencia de altura entre el talón y la parte delantera de la suela de esa medida.

Su diseño está pensado para correr sobre asfalto y puede encajar en las rutinas de corredores principiantes y habituales que buscan un único par para distintos tipos de entrenamiento. Las Kiprun Kipride están planteadas para acompañar al corredor en distancias que van desde salidas cortas hasta entrenamientos más largos, incluidas pruebas como la media maratón o el maratón. No incorporan placa de carbono, por lo que su propuesta se centra en la amortiguación, la comodidad y el uso frecuente, en lugar de ofrecer una zapatilla específicamente diseñada para competir al máximo nivel.

Esto las convierte en una opción que merece la pena valorar para aquellos que salen a correr varias veces por semana y no quieren invertir más de 100 euros en sus zapatillas.. Eso sí, antes de comprarlas conviene tener en cuenta el tipo de pisada, la anchura del pie y las sensaciones personales, ya que una zapatilla que funciona bien para un corredor no tiene por qué ser la más adecuada para otro. La rebaja hasta los 74,99 euros (45€ de descuento) las coloca además en un precio muy atractivo, aunque la disponibilidad de tallas y colores es clave si quieres hacerte con las tuyas.