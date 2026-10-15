Muere repentinamente un ex campeón del mundo de boxeo en un bingo

El mundo del boxeo está de luto tras la muerte de Jorge Locomotora Castro, uno de los grandes referentes de su deporte en Argentina, que ha fallecido a los 59 años después de sufrir una indisposición en una sala de bingo de Morón, en la provincia de Buenos Aires. El ex campeón del mundo se encontraba acompañado por su hija cuando comenzó a encontrarse mal durante la madrugada del miércoles 14 de octubre.

Según las primeras informaciones publicadas por medios argentinos, Jorge Castro empezó a decir que le dolía el pecho antes de desplomarse. Su hija, Quimey Castro, explicó que todo sucedió en cuestión de minutos y que los servicios médicos no pudieron salvarle la vida. La muerte del ex deportista ha provocado una gran conmoción en Argentina, donde era una figura muy querida tanto por sus éxitos deportivos como por su labor solidaria en los últimos años.

Las primeras informaciones apuntan a que el ex boxeador sufrió un fallo cardíaco. Su hija cuenta que comenzó a sentir un fuerte dolor en el pecho y que, pese a la rápida intervención de las personas que se encontraban en el establecimiento, la situación empeoró rápidamente. Jorge Castro padecía diabetes y las autoridades también investigaban las circunstancias médicas que pudieron influir en su fallecimiento. Aunque varios medios argentinos han informado de un paro cardíaco, el caso quedó bajo investigación judicial en Morón para determinar las circunstancias exactas de su muerte.

Luto por Jorge Locomotora Castro

Nacido el 18 de agosto de 1967 en Caleta Olivia, en la provincia argentina de Santa Cruz, Jorge Locomotora Castro construyó una extensa trayectoria profesional que lo convirtió en uno de los boxeadores más reconocidos de su país. Debutó como profesional en 1987 y alcanzó la cima de su carrera el 12 de agosto de 1994, cuando derrotó al estadounidense Reggie Johnson por decisión dividida y conquistó el título mundial del peso medio de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

Sin embargo, su combate más recordado llegó unos meses después, cuando defendió el cinturón frente al estadounidense John David Jackson en Monterrey, México. Jorge Castro estaba sufriendo un duro castigo y parecía encaminado a perder el enfrentamiento, pero consiguió cambiar el desenlace con un espectacular KO en el noveno asalto. Su remontada se convirtió en uno de los momentos más emblemáticos del boxeo argentino y la revista especializada The Ring distinguió aquel enfrentamiento como la mejor pelea de 1994.

El púgil logró defender el título mundial en cuatro ocasiones antes de perderlo ante el japonés Shinji Takehara en diciembre de 1995. Durante su carrera también compartió el cuadrilátero con figuras históricas como Roy Jones Jr. y Roberto Durán, dos nombres fundamentales del boxeo internacional. Jorge Castro se retiró en 2007 con un balance de 130 victorias, 90 de ellas por nocaut, 11 derrotas y tres empates en 144 combates profesionales.

Tras abandonar el boxeo profesional, el argentino mantuvo su vinculación con el deporte y dedicó parte de sus esfuerzos a ayudar a personas en situación de vulnerabilidad. Impulsó gimnasios, comedores comunitarios y merenderos en distintos puntos de la provincia de Buenos Aires, proporcionando alimentos a familias que atravesaban dificultades económicas.