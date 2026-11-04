Muere con 24 años a dos kilómetros de terminar el maratón de Nueva York: «Es inconcebible…»

El mundo del atletismo está de luto tras conocerse la muerte de Rachel Apa, una joven estadounidense de apenas 24 años que falleció después de desplomarse cuando estaba a punto de completar el maratón de Nueva York. La deportista se encontraba en Central Park, a poco más de dos kilómetros de la línea de meta, cuando sufrió una emergencia médica que terminó costándole la vida. Su familia ha revelado que los médicos atribuyeron su fallecimiento a una rabdomiólisis, una grave afección muscular que puede tener consecuencias fatales.

Rachel Apa, natural de Lewisberry (Pensilvania), participaba en su primer maratón de Nueva York. Era una apasionada del deporte y había practicado hockey hierba a nivel universitario en Bucknell University. Además, había preparado durante meses esta carrera, que tenía un significado muy especial para ella porque quería recaudar fondos para la Fundación Parkinson en memoria de su abuelo, fallecido por esta enfermedad.

La joven había comenzado la prueba con buenas sensaciones. De hecho, durante los primeros kilómetros mantuvo el contacto con su padre, Steve Apa, a través de mensajes de móvil. En uno de ellos, después de completar aproximadamente nueve millas, le transmitió que se encontraba fenomenal y que nunca se había sentido tan bien. Su padre, consciente de que era su primera experiencia en una distancia de 42 kilómetros, le pidió que no forzara demasiado y que priorizara terminar la carrera.

Luto por Rachel Apa

Sin embargo, con el paso de los kilómetros comenzaron a aparecer las molestias. Rachel empezó a enviar mensajes en los que expresaba que sentía dolor. Alrededor del kilómetro 29, su padre recibió un primer mensaje con un simple «ow» (ay). Poco después, la joven volvió a escribirle para comunicarle que seguía teniendo molestias. Su familia continuaba siguiendo su recorrido a través de la aplicación oficial del maratón.

La última referencia llegó cuando se encontraba cerca del kilómetro 37. Su padre intentó contactar con ella nuevamente, pero dejó de recibir respuestas. Poco después comprobó que su ubicación había dejado de avanzar. Su madre, Michelle, que esperaba encontrarla en el kilómetro 40, acudió rápidamente a buscarla y descubrió que ya había sido trasladada en ambulancia. Los servicios médicos de la organización intervinieron después de que la joven se desplomara cerca del kilómetro 38,5. Un espectador comenzó a practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar antes de que llegaran los profesionales sanitarios, que continuaron con las maniobras y utilizaron un desfibrilador. Rachel fue trasladada al hospital Mount Sinai en estado crítico, pero falleció horas después, alrededor de las 21:40 horas.

«Es inconcebible. Estaba perfectamente sana, en una forma física perfecta y tenía 24 años», lamentó Steve Apa al recordar a su hija. Según explica la familia, los médicos atribuyeron la muerte de Rachel a una rabdomiólisis, una enfermedad poco frecuente que puede aparecer después de un esfuerzo físico extremo. Esta afección provoca la destrucción de las fibras musculares y la liberación de sustancias, como la mioglobina, al torrente sanguíneo. La Oficina del Médico Forense de Nueva York, no obstante, continúa investigando las circunstancias del fallecimiento y todavía no ha emitido una determinación definitiva sobre la causa de la muerte.

Rachel había convertido su participación en el maratón en un homenaje a su abuelo. Su objetivo inicial era recaudar 4.000 dólares para la investigación del párkinson, una cifra que fue ampliamente superada después de conocerse la noticia de su fallecimiento. Una historia que ha conmocionado al mundo del deporte y que ha terminado de la forma más trágica cuando apenas le quedaban unos kilómetros para cumplir su sueño.