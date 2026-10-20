Muere con 17 años Anna Mellano, gran promesa del baloncesto italiano

El mundo del baloncesto italiano está de luto tras conocerse la muerte de Anna Mellano, una joven jugadora de 17 años que militaba en el Basket Venaria y que había llegado a formar parte de las categorías inferiores de la selección italiana. La deportista, considerada una de las promesas de su generación, ha fallecido después de luchar contra una grave enfermedad que la obligó a abandonar las pistas para centrarse en su tratamiento.

Su pérdida ha provocado una oleada de mensajes de condolencia en el deporte italiano e incluso a nivel mundial en lo que se refiere al deporte de la canasta. La noticia se ha conocido esta semana cuando la Federación Italiana de Baloncesto (FIP) ha comunicado públicamente el fallecimiento de la joven. En su mensaje, la institución recordó la determinación con la que había afrontado la enfermedad, una actitud que también había demostrado durante su corta trayectoria deportiva. «Se la llevó una enfermedad injusta, contra la cual luchó con la misma determinación que siempre mostró en la cancha.», señaló la federación, en referencia a la lucha de Anna contra una enfermedad incurable que finalmente no pudo superar.

Nacida en Turín en 2009, Anna Mellano había conseguido hacerse un nombre en el baloncesto de cantera gracias a sus actuaciones con el Basket Venaria, el club en el que había crecido como deportista. Su talento le permitió dar el salto a la selección nacional, de ahí que fuera considerada una gran promesa. En julio de 2024 participó con la selección italiana sub-15 en el Torneo de la Amistad disputado en Varese y posteriormente también fue convocada para la categoría sub-16.

Anna Mellano y su enfermedad

Sin embargo, su progresión deportiva quedó interrumpida por la enfermedad. Según informaron medios italianos, la joven padecía leucemia y tuvo que dejar de competir para someterse a tratamiento. Durante este tiempo, sus compañeras y el entorno del Basket Venaria estuvieron pendientes de su evolución, con la esperanza de que pudiera recuperarse y regresar algún día a las pistas.

Según publicó el diario italiano la Repubblica el 12 de octubre antes de que Anna ingresara en un hospital de Roma para recibir otro ciclo de tratamiento, sus compañeras le entregaron cartas de ánimo. Cada una había querido dedicarle unas palabras para acompañarla durante una etapa especialmente difícil. Aunque en un primer momento parecía que su estado estaba mejorando, su salud empeoró posteriormente y falleció hace unas horas en Italia.

El presidente del Basket Venaria, Matteo Mitton, también recordó a la jugadora con unas emtivas palabras. La noticia ha conmocionado igualmente a la ciudad de Venaria Reale, donde Anna Mellano era conocida por su pasión por el deporte. El alcalde, Fabio Giulivi, expresó su pesar por la pérdida de una joven con tantos sueños por delante y trasladó su apoyo a los padres, Danilo y Marta, así como al resto de sus familiares y amigos.