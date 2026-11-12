Materazzi compara el cabezazo de Zidane con la muerte de Jesús de Miguel: «Gracias a Dios que no pasara nada»

Marco Materazzi ha vuelto a recordar el cabezazo que le propinó Zidane durante la final del Mundial de Alemania 2006 en la previa de un nuevo Francia – Italia y ha comparado el golpe que sufrió en el pecho con el que provocó la trágica muerte de Jesús de Miguel la semana pasada.

«La muerte de Jesús de Miguel me hizo dar gracias a Dios de que no hubiera pasado nada. A ese portero lo acusaron de homicidio involuntario por una falta. ¿Qué habría pasado si me hubiera ocurrido a mí?», señaló Materazzi comparando el cabezazo que sufrió hace 20 años con el de Owono a Jesús de Miguel. También deja caer que el cabezazo de Zidane tuvo que recibir una sanción quizás mayor.

Compara el golpe con el que le dio Owono a Jesús de Miguel porque también lo recibió Materazzi en el pecho con una cierta fuerza. Pero en el momento del golpe, el ex defensa italiano no corrió ningún peligro. De hecho, siguió jugando los minutos que faltaban de esa prórroga tras la expulsión de Zidane y marcó uno de los penaltis que le dieron la Copa del Mundo a Italia en 2006.

Unas palabras de Materazzi en la Gazzetta dello Sport en la previa del Francia – Italia que se disputa este jueves con motivo de la quinta jornada de la fase de grupos de la Liga de Naciones. Declaraciones desafortunadas del ex central italiano hablando sobre la trágica muerte de Jesús de Miguel hace semana y media.

«Probablemente fue una salida demasiado dramática como para que pudiera dar marcha atrás», añadió Materazzi sobre el cabezazo que le dio Zidane hace 20 años en la final del Mundial de Alemania 2006 y la posibilidad de que ambos se reconcilien. El ex jugador italiano ha reconocido que durante años se ha intentado que hagan las paces, pero que finalmente no ha sido posible. Y en ese caso echa las culpas al francés: «Hubo una oportunidad para hacer las paces, pero luego se echó atrás en todo».