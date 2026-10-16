Malas noticias para el Celta: Borja Iglesias sufre una lesión en el sóleo y estará seis semanas de baja

Borja Iglesias se enfrenta a un periodo complicado después que se haya confirmado su baja durante unas seis semanas. El club ha confirmado que el delantero ha sufrido una lesión en el sóleo. Los médicos han detectado una rotura miotendinosa después de practicarle una resonancia magnética durante este viernes.

El conjunto gallego llevaba varios días con las alarmas puestas, ya que el jugador se retiró del entrenamiento del martes después de notar un dolor agudo. El campeón del mundo se perderá mes y medio de competición, que incluye partidos de la Liga, Europa League y la Copa del Rey.

Claudio Giráldez tiene trabajo con la plantilla, ya que Pablo Durán también esta lesionado. Actualmente cuenta con Iago Aspas y Ferran Jutgla disponibles para la punta de ataque. El equipo tendrá que gestionarse para rendir en las tres competiciones. En Europa las cosas no están siendo sencillas, ya que han caído en sus primeros dos partidos.

El reciente campeón del mundo no está pasando por su mejor momento. Tras ganar la segunda estrella con España, el futbolista ya se quedó fuera de la primera lista de Luis de la Fuente para los partidos de la Nations League. El seleccionador prescindió de sus servicios debido a la falta de minutos del ariete. Esta temporada solo ha podido jugar noventa minutos divididos en cuatro partidos, en los que no ha conseguido marcar ningún gol.

El parte médico del Celta de Vigo

Borja Iglesias sufre una rotura miotendinosa en el sóleo de su pierna izquierda, según ha confirmado la resonancia magnética que se le ha practicado en la últimas horas. El delantero celeste se lesionó tras notar un dolor agudo en el entrenamiento del pasado martes en la Cidade Deportiva Afouteza.

Ahora, ya ha iniciado el correspondiente tratamiento de recuperación bajo la supervisión de los servicios médicos. Se estiman en torno a seis semanas de baja.