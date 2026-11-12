Lidl romple el mercado del running: vende unas zapatillas premium con placa de carbono por menos de 50 euros

El mercado de las zapatillas de running tiene un nuevo protagonista inesperado. Se trata de Lidl, que ha decidido apostar fuerte por el mundo del deporte con un modelo que promete llamar la atención de los corredores por sus características y sobre todo por su precio. Hablamos de las Crivit CarbonLite 1.0, unas zapatillas de running para hombre que incorporan placa de carbono y que se pueden comprar por menos de 50 euros, una cifra especialmente llamativa si se tiene en cuenta que este tipo de tecnología suele estar asociada a modelos de gama alta de marcas como Asics, Nike o Hoka.

La cadena alemana vuelve a demostrar cómo captar la atención de los consumidores democratizando el deporte, algo que llevan haciendo muchos años. En esta ocasión, su apuesta se dirige directamente a los aficionados al running, un público que cada vez presta más atención al material deportivo y que busca zapatillas capaces de ofrecer buenas sensaciones sin tener que realizar un desembolso muy elevado.

El principal atractivo de las Crivit CarbonLite 1.0 es la incorporación de una placa de carbono, una tecnología especialmente conocida en el atletismo por su presencia en zapatillas destinadas a mejorar el rendimiento durante la carrera. Este componente se combina con una mediasuela diseñada para proporcionar amortiguación y respuesta en cada zancada. La placa de carbono se ha convertido en uno de los elementos más deseados por los corredores, especialmente entre aquellos que participan en carreras populares, entrenamientos de calidad y pruebas de larga distancia. Su función es aportar rigidez a la estructura de la zapatilla y favorecer la transición durante la pisada. No obstante, el resultado depende también de otros factores, como la geometría de la mediasuela, la espuma utilizada y la técnica de carrera de cada deportista.

Las zapatillas de running de Lidl

Otro de sus puntos fuertes es la composición. Lidl apuesta por una mediasuela de EVA de alto rendimiento, un material que destaca por su ligereza y capacidad para absorber los impactos. También incorporan una plantilla moldeada de malla transpirable, un empeine de tejido técnico que favorece la ventilación y una suela exterior de goma pensada para proporcionar agarre sobre el asfalto. Según los datos del fabricante, el conjunto está diseñado para ofrecer una combinación de amortiguación, estabilidad y respuesta durante la carrera.

En cuanto a su diseño, las zapatillas están disponibles en dos combinaciones de colores: negro con detalles grises y blanco con detalles naranjas. Las tallas para hombre van desde la 41 hasta la 46, aunque la disponibilidad puede variar dependiendo del número y del stock existente en la tienda online. Pero el aspecto que realmente convierte a estas zapatillas en una de las propuestas más interesantes de Lidl es su precio. Las Crivit CarbonLite 1.0 se venden por 46,99 euros en la página web de la cadena alemana, una cantidad muy inferior a la que suelen costar las zapatillas con placa de carbono de las grandes marcas deportivas, que en muchos casos superan ampliamente los 100 euros y pueden alcanzar los 300 euros.

Eso sí, hay un detalle importante que conviene tener en cuenta antes de comprarlas. Lidl clasifica este modelo para corredores de nivel avanzado, por lo que no necesariamente es la mejor elección para los que están empezando a correr. La placa de carbono aporta una mayor rigidez a la zapatilla y requiere cierta adaptación, por lo que no es una tecnología imprescindible para cualquier deportista.