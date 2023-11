Las leyendas de España también se quejan del calendario: «El físico de los jugadores no es eterno»

Las Leyendas de España celebraron su tradicional acto previo a cada partido que la selección española juega en casa. Esta vez fue en Valladolid y dos de los jugadores que defendieron la camiseta del combinado nacional y del Real Madrid, como José Emilio Amavisca e Iván Campos, atendieron a OKDIARIO para hablar de los hombres de Luis de la Fuente y para mostrarse muy críticos con un calendario que está llevando a los futbolistas al límite de su físico.

«Es una locura. Sí que hay que cambiar algo, sin ninguna duda, porque el físico de los jugadores no es eterno. Ya se están viendo lesiones graves. Además, no solo roturas fibrilares, sino ya empezamos a ver inestabilidad de rodillas y es todo por tanta carga. Yo creo que se juegan demasiados partidos, hay que aligerarlo de alguna manera. No sé cómo, pero es imposible que un cuerpo humano resista lo que resisten ahora estos jugadores de fútbol», aseguró Amavisca.

Por su parte, Iván Campo estuvo en la línea del cántabro: «La verdad es que los entrenadores últimamente son los que más recriminan que necesitan un descanso. Los futbolistas juegan muy poquito tiempo de recuperación, viajes, etcétera. Luego tienes que volver a jugar. Creo que eso sí que tenía que tomar nota tanto la Liga como la Federación de Fútbol, porque es que si no el espectáculo del fútbol no lo vamos a cargar. Sí que es verdad que a todo el mundo nos gusta ver partidos, pero si es así, al final se van a ir lesionando y no vamos a ver lo que nosotros queremos».

Además, por otro lado, ambos se deshicieron en elogios hacia la España de Luis de la Fuente. «Los veo muchos ratos brillantes. Además de ganar partidos, lo hacen muy bien. Tienen un nivel de los mejores del mundo, por lo que para la Eurocopa seremos de los favoritos», explicó Amavisca.

«España es maravillosa. Viene una generación nueva que trae ilusión y la ilusión atrae al aficionado. Esta es la realidad del fútbol español. A De la Fuente le ponemos un 10. Desde que cogió la Selección ha recuperado el interés del aficionado», comentó Iván Campo.