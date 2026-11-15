La Francia de Zidane cumple, pasa como primera de grupo y puede ser rival de España

La Francia de Zinedine Zidane pasa como primera de grupo y puede ser rival de España en los cuartos de final de la Liga de las Naciones. El equipo galo ha ganado a Turquía en Burdeos (2-1) y cumple con lo esperado: primera de un grupo en el que Bélgica también pasa a cuartos e Italia se queda fuera. Mbappé jugó los 90 minutos, pero no marcó.

Con más sufrimiento del esperado -Turquía ha perdido los seis partidos- y sin un brillo que anime a creer que da un paso más del que estaba con Deschamps, Francia se mete como primera en un partido un poco raro. Ganan con un gol en propia puerta (de Topcu) y otro de Kroupi. Y con un gol anulado a Turquía (de Arda Güler por fuera de juego previo) y pidiendo la hora, ya que los otomanos marcaron en el 90′ (Bardakci, asistencia de Güler en un córner).

Sea como sea, Francia está en cuartos y como primera de grupo, lo que le permitirá jugar el partido de vuelta de la eliminatoria como local. Y puede ser rival de España, ya que los de Luis de la Fuente quedaron en segundo lugar en su grupo.

Con Mbappé en el partido completo, Kylian tuvo varias ocasiones, pero el portero Berke Ozer se las sacó todas. El delantero del Real Madrid regresará ya este lunes a Valdebebas y vuelve con una sensación de que tiene que hacer más en Francia. Con Zidane al frente, el de este domingo ha sido el primer duelo completo que ha jugado. Partido y medio tiene Kylian con Zinedine. Habrá más en marzo.

El primer gol de Francia llegó de rebote. En un córner lanzado por Cherki, Rabiot la tocó y, cuando iba a rematar Barcola, Topcu se marcó en propia. Con Turquía poniendo las cosas difíciles a Francia, los de Zidane aprovecharon espacios, crearon más peligro, sin suerte para Mbappé, pero sí para Kroupi, que se entendió a la perfección con Cherki para poner el 2-0.

Turquía dejó miedo en Burdeos hasta el final, con un cabezazo de Bardakci que entró desde atrás y libre de marca a la salida de un saque de esquina de Güler.

Francia, que venía de caer en Italia, queda finalmente de grupo porque precisamente Italia perdió en Bélgica. Francia, como primera y posible rival de España, y Bélgica, como segunda, son los que se clasifican en este grupo de la Liga de las Naciones.