Fermín, jugador onubense del Barça: «Tuve que aprender catalán para enterarme de algo en el colegio y por respeto hacia los catalanes»

Fermín López siempre ha demostrado su amor por el Barcelona. El centrocampista está en un gran momento de su carrera y cada semana se vuelve más importante en el conjunto de Hansi Flick. Un crecimiento que empezó cuando llegó como un niño de El Campillo (Huelva) y que le ha hecho adaptarse a las costumbres y tradiciones en Cataluña, incluido aprender el idioma y la cultura de la ciudad.

Hace diez años que llegó a La Masía y desde muy pequeño quería ser uno más. Sin embargo, uno de los problemas que más arrastró fue tener que hablar catalán: «Tuve que aprenderlo porque si no, en clase no entendía nada. Es una lengua que siempre quise hablar y creo que es una forma de integrarte en la cultura y de respetar a los catalanes», confesó.

Una práctica que le ha facilitado su estancia en Barcelona, tanto en entrevistas como en eventos para el equipo azulgrana: «Lo aprendí muy rápido y me gustaba practicarlo. Había jugadores de mi equipo que hablaban catalán y escuchar e intentar hablar con ellos. Me ayudó mucho a aprender». Una cantera en la que compartió vestuario con uno de sus mejores amigos, Pau Cubarsí. Pero el camino no fue sencillo.

Se marchó cedido al Linares y confesó que hubo días en los que pensaba que no volvería a jugar en el Barça, pero en 2023 recibió la llamada de Xavi Hernández y, desde entonces, Fermín López ha ido adquiriendo protagonismo peleando como el que más. Con Hansi Flick, el andaluz es pieza clave en los éxitos del club y solo piensa en seguir vistiendo los colores culés por mucho tiempo. Ahora habla catalán como uno más y cada día sigue formándose para demostrar que su carrera fue, es y será en el Camp Nou. Y, por el momento, va por muy buen camino.