Felinas vuelve a París para disputar la quinta Women’s Cup de rugby en silla de ruedas

Felinas QuadRugby participará del 1 al 5 de diciembre de 2026 en la quinta Women’s Cup de rugby en silla de ruedas, organizada por CAP SAAA en la Halle Georges-Carpentier de París. El equipo regresa a la competición en la que ya estuvo presente en 2024, dando continuidad a un proyecto que busca ampliar las oportunidades deportivas de las mujeres con discapacidad.

La Women’s Cup compartirá sede y fechas con el primer Campeonato del Mundo femenino de rugby en silla de ruedas, reservado a selecciones nacionales. Se trata de dos competiciones diferentes: Felinas disputará la Women’s Cup con su propia identidad de equipo, no como selección española.

Presentado en 2024 como el primer equipo femenino de rugby en silla de ruedas de España, Felinas cerró su primera participación en París en quinta posición. En aquella edición, Marinés Cortázar recibió además el reconocimiento a la mejor jugadora de la categoría 2.5. La experiencia de 2024 es el punto de partida de este regreso a la competición internacional.

Para esta edición, el equipo contará con Marinés Cortázar, Cristina García, Erika González, Mamen Movellán, Kris Reyes y Lydia Ramos, a las que se suma Jaewoong Choi como nueva jugadora. El staff estará integrado por Berto Dacosta y las incorporaciones de Bea Pérez, Duda de Azevedo y Jieun Park.

La Women’s Cup ofrece un espacio de competición y desarrollo para jugadoras que no disponen de programas nacionales femeninos estructurados. Su celebración junto al primer Mundial de selecciones refleja el crecimiento de una práctica que busca aumentar la participación de las mujeres y consolidar oportunidades para competir a nivel internacional.

Felinas quiere que este viaje contribuya también a dar a conocer el rugby en silla de ruedas femenino. El proyecto reivindica espacios de entrenamiento y competición para las mujeres con discapacidad, así como una mayor presencia en los medios que permita conocer a sus deportistas y acercar esta disciplina a nuevas jugadoras.