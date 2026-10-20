Decathlon tira el precio de la mejor bicicleta eléctrica de su catálogo: 1.200 euros de descuento y está volando

Decathlon ha aplicado una importante rebaja a una de sus bicicletas eléctricas de carretera más llamativas. Se trata de la Van Rysel E-EDR AF APEX AXS 12S, que se puede comprar ahora por 1.540 euros frente a los 2.799 euros que costaba hace unas horas. Un descuento de 1.259 euros que supone una rebaja de casi el 45% y convierte a este modelo en una opción muy interesante para aquellos que quieren dar el salto a una bicicleta eléctrica de gama alta haciendo un desembolso mucho menos elevado de lo normal.

La oferta está disponible en la página web de Decathlon y según indica la propia tienda se mantendrá hasta fin de existencias. Por tanto, los que estén interesados en hacerse con este modelo deberían comprobar qué tallas continúan disponibles, ya que las promociones de este tipo pueden agotarse antes de que termine el periodo previsto. Uno de los principales atractivos de la Van Rysel E-EDR AF APEX AXS 12S es que combina la estética de una bicicleta de carretera convencional con un sistema de asistencia eléctrica integrado. El modelo incorpora un motor Mahle X35 de 250 W, situado en el buje trasero, que ofrece un par de 40 Nm y tres modos de asistencia para adaptarse a las necesidades de cada recorrido.

La batería tiene una capacidad de 250 Wh y permite alcanzar una autonomía anunciada de hasta 100 kilómetros, aunque la distancia real dependerá de factores como el desnivel, el peso del ciclista, el nivel de asistencia seleccionado y las condiciones de la ruta. También existe la posibilidad de ampliar la autonomía con un extensor de batería compatible, según las especificaciones del fabricante. Esta configuración permite afrontar recorridos largos y desniveles con una ayuda adicional, sin renunciar a la sensación de practicar ciclismo de carretera. Además, el sistema eléctrico está integrado de forma discreta, por lo que no presenta el aspecto voluminoso de otras bicicletas eléctricas.

La mejor bici eléctrica de carretera

Otro de los puntos destacados de esta bicicleta es su transmisión SRAM APEX AXS de 12 velocidades. Se trata de un sistema de cambio electrónico inalámbrico que permite seleccionar las marchas de forma precisa y cómoda durante la marcha. El cuadro está fabricado en aluminio y el conjunto eléctrico es relativamente ligero. En talla M, el peso anunciado es inferior a los 14 kilogramos, una cifra que facilita su manejo teniendo en cuenta que incorpora motor y batería.

Para completar el equipamiento, la bicicleta monta frenos de disco hidráulicos, que ofrecen una frenada controlada, y neumáticos de 32 milímetros de anchura. Estos elementos están pensados para combinar comodidad y seguridad durante las salidas por carretera, incluso cuando el asfalto presenta algunas irregularidades.

Pero el gran argumento para comprar esta bici eléctrica ahora es sin duda la gran rebaja en Decathlon. Por 1.540 euros, el comprador ahorra 1.259 euros respecto a su precio anterior de 2.799 euros. Se trata de un descuento cercano al 45%, especialmente atractivo tratándose de una bicicleta eléctrica de carretera con cambio electrónico. La oferta puede resultar interesante tanto para ciclistas que quieren afrontar rutas más exigentes como para los que buscan una ayuda adicional en las subidas sin abandonar el ciclismo deportivo.