Decathlon tira el precio de la chaqueta Columbia que todos quieren llevar: ¡91 euros de descuento!

Con la llegada del frío, encontrar una buena chaqueta de invierno a un precio asequible se convierte en una de las prioridades para los que buscan renovar su armario. Las bajas temperaturas obligan a sacar los abrigos y no siempre es necesario gastar una fortuna para conseguir una prenda de calidad. Decathlon ha decidido poner las cosas un poco más fáciles a sus clientes con una oferta que está llamando especialmente la atención, una chaqueta Columbia para hombre con un descuento de 91 euros.

Se trata de la Columbia Buck Butte II, un modelo acolchado de color azul y negro, que destaca por su capacidad para mantener el calor corporal, su diseño deportivo y de moda y sus características para utilizar tanto en la montaña como en el día a día. La cadena francesa la tiene disponible en su tienda online por 58,99 euros frente a los 149,99 euros que marcaba anteriormente, lo que supone una rebaja del 61%, una oportunidad interesante para hacerse con una prenda de una marca reconocida sin tener que pagar su precio habitual. Eso sí, Decathlon avisa de que está volando y que quedan sólo las últimas unidades. Por tanto, quien esté interesado en conseguirla tendrán que darse prisa, ya que la promoción está sujeta a disponibilidad y se mantendrá hasta fin de existencias.

Uno de los grandes atractivos de la Columbia Buck Butte II es su aislamiento de plumón sintético. Este relleno de poliéster está diseñado para retener el calor y proporcionar una buena protección térmica cuando bajan las temperaturas. Además, incorpora una capucha ajustable y un cuello alto que ayudan a proteger las zonas más expuestas al frío, especialmente durante los días de viento.

Chaqueta Columbia de oferta en Decathlon

La prenda también cuenta con la tecnología Omni-Shield, un tratamiento repelente al agua que permite que las gotas resbalen por la superficie del tejido en lugar de ser absorbidas inmediatamente. Es una característica especialmente interesante para aquellos que realizan actividades al aire libre o tienen que salir de casa cuando aparece una lluvia ligera. Eso sí, conviene aclarar que no es una chaqueta impermeable, por lo que no está pensada para sustituir a un chubasquero cuando llueve con intensidad. Otro detalle destacable es su tejido exterior Shadow Ripstop, fabricado íntegramente en nailon y pensado para ofrecer resistencia frente al desgaste. A esto se suman los puños elásticos, una solapa interior situada bajo la cremallera para proteger del viento y un bajo ajustable mediante un cordón elástico.

La Columbia Buck Butte II también apuesta por la comodidad en el uso diario. Incorpora dos bolsillos laterales con cremallera para guardar objetos personales o mantener las manos protegidas del frío, además de un bolsillo interior de seguridad. Su corte estándar permite llevarla cómodamente sobre otras prendas sin que resulte demasiado ajustada, y además su diseño con dos colores está bastante de moda tanto en chaquetas como en forros polares. Con una valoración de 4,7 sobre 5 estrellas y más de un centenar de reseñas en Decathlon, este modelo se presenta como una gran opción los que necesitan una chaqueta cálida para el invierno por sólo 58,99 euros frente a los 149,99 euros originales.