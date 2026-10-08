Decathlon tira la casa por la ventana y rebaja 200 euros una bicicleta eléctrica con 130 km de autonomía

Decathlon vuelve a poner el foco en la movilidad eléctrica con una bicicleta que destaca especialmente por su enorme autonomía y por unas características pensadas para aquellos que buscan algo más que una bici para desplazarse por la ciudad. Se trata de Bodywel F20Pro, un modelo que aparece actualmente con una importante rebaja respecto a su precio anterior. La bicicleta eléctrica está disponible exclusivamente online y se vende y envía a través de uno de los vendedores asociados a la cadena francesa.

El precio es sin duda uno de los grandes atractivos de esta oferta. La Bodywel F20Pro se puede comprar actualmente por 918 euros, frente a los 1.127 euros que marcaba anteriormente, lo que supone un ahorro de 209 euros. La promoción está disponible hasta fin de existencias, por lo que no se trata de una rebaja que vaya a permanecer durante mucho tiempo. Pero si hay una característica que llama especialmente la atención es su autonomía. La bicicleta equipa una batería de litio extraíble de 48 V y 20 Ah, con una capacidad de 960 Wh, y el fabricante anuncia una autonomía de entre 80 y 130 kilómetros utilizando la asistencia al pedaleo. Además, la batería se puede extraer para cargarla cómodamente en casa.

La Bodywel F20Pro también apuesta por unos neumáticos especialmente anchos de 20 x 4 pulgadas, una configuración que busca ofrecer mayor agarre y estabilidad sobre diferentes superficies. La propia descripción del producto señala que están preparados para circular por terrenos como arena, nieve, barro, grava o asfalto, por lo que no se limita únicamente a los desplazamientos diarios. Otro de sus elementos destacados es el motor, que ofrece un par de 60 Nm y una capacidad de subida anunciada de hasta 20 grados. A esto se suma una horquilla delantera con amortiguación hidráulica ajustable, diseñada para absorber parte de las irregularidades del terreno y hacer más cómodos los recorridos largos o sobre superficies complicadas.

Decathlon rebaja esta bici eléctrica

El el apartado mecánico incorpora un sistema de transmisión Shimano de siete velocidades y frenos de disco tanto en la rueda delantera como en la trasera. También cuenta con iluminación delantera y trasera, guardabarros y caballete, elementos que completan una configuración pensada tanto para desplazamientos diarios como para escapadas fuera del asfalto.

Pese a sus dimensiones y a sus ruedas gruesas, cuenta con un sistema de plegado. El tubo vertical es plegable y telescópico, permitiendo reducir el volumen de la bicicleta cuando no está en uso. Una vez plegada, el tamaño del embalaje es de 143 x 31 x 71 centímetros. Eso sí, no es precisamente una bicicleta ligera, pues su peso ronda los 35,5 kilos según las especificaciones de Decathlon. Además, dispone de certificación IPX5 frente al agua, una característica interesante para aquellos que utilizan la bicicleta habitualmente y pueden encontrarse con lluvia o salpicaduras durante sus desplazamientos.

Con todo esto, la Bodywel F20PRO rebajada en Decathlon se presenta como una alternativa especialmente interesante para quienes buscan una bicicleta eléctrica con gran autonomía, ruedas todoterreno y equipamiento completo. La actual rebaja deja su precio en 918 euros y permite ahorrar más de 200 euros con respecto a su precio anterior.