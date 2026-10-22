Boda secreta en el fútbol: un famoso entrenador se casa con una actriz tras ocultar su relación durante años

Una noticia que nada tiene que ver con los terrenos de juego está dando mucho que hablar en el fútbol inglés. Fabian Hürzeler, entrenador del Brighton y uno de los técnicos más jóvenes de la Premier League, se ha casado en secreto con la actriz alemana Anna Karolin Berger después de mantener su relación sentimental en secreto durante varios años. La noticia ha salido a la luz gracias a un detalle que no pasó inadvertido durante uno de los últimos partidos de su equipo, una alianza en su mano izquierda.

Según ha publicado el diario alemán Bild, la pareja aprovechó el reciente parón de selecciones de octubre para celebrar su boda en la intimidad. El enlace se habría desarrollado lejos de la atención mediática, con la presencia de personas cercanas a ambos y sin una gran celebración pública. Ni el entrenador ni la actriz habían anunciado oficialmente el matrimonio en sus redes sociales, una discreción que encaja con la forma en la que han gestionado su vida privada durante todo este tiempo.

La pista definitiva apareció durante la goleada por 5-0 del Brighton ante el Crystal Palace. Fabian Hürzeler lució un anillo en el dedo anular de la mano izquierda y las imágenes del encuentro no tardaron en despertar las sospechas. Lo que inicialmente parecía un detalle sin importancia terminó convirtiéndose en la señal que permitió descubrir que el técnico alemán había pasado por el altar, pues al parecer antes del parón no llevaba esa alianza.

Un romance en secreto

Aunque durante un tiempo evitaron exponer su romance, en los últimos años comenzaron a dejarse ver juntos en diferentes acontecimientos y a compartir algunas imágenes en sus perfiles sociales, pero siempre desde un segundo plano. Uno de los momentos que contribuyó a hacer más visible su relación fueron unas vacaciones en la isla de Mauricio, donde ambos publicaron fotografías que permitieron confirmar su vínculo. También han coincidido en grandes acontecimientos deportivos, como el Mundial de 2026 y el Gran Premio de Austria de Fórmula 1.

La distancia ha sido uno de los condicionantes de su historia. Mientras Fabian Hürzeler dirige al Brighton en Inglaterra, Anna Karolin Berger desarrolla su carrera profesional en Alemania. La actriz forma parte del reparto de Sturm der Liebe, una popular serie alemana en la que interpreta a Larissa Mahnke, una diseñadora de joyas. Pese a sus respectivas agendas, ella también ha acudido al estadio para seguir algunos encuentros del equipo inglés.

Una boda que llega en una etapa especialmente positiva para el entrenador en lo deportivo. Fabian Hürzeler se convirtió en el técnico titular más joven de la historia de la Premier League cuando asumió el mando del Brighton en 2024, con apenas 31 años. Antes había destacado al conseguir el ascenso del St. Pauli a la Bundesliga alemana, un logro que reforzó su reputación como uno de los entrenadores con mayor proyección del fútbol europeo. Su trabajo en Inglaterra también ha despertado el interés de otros clubes importantes y su nombre ha sido relacionado con equipos como el Manchester United, el Tottenham y el Bayer Leverkusen, aunque el Brighton apostó por su continuidad al renovar su contrato hasta junio de 2029.