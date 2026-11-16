El Barcelona femenino consigue lo que no logró el masculino: jugar el Mundial de Clubes

El Barcelona jugará la primera edición del Mundial de Clubes femenino, un torneo que se disputará en Estados Unidos en enero de 2028. La FIFA ha confirmado la presencia del club azulgrana, que está ya clasificado como campeón de la Champions de la temporada pasada, la 2025/26.

Esto hace que el Barcelona femenino consiga lo que no llegó a lograr el masculino. El Barça de Flick no jugó el Mundial de Clubes que se disputó en el verano de 2025, en el que por parte de España hubo dos representantes, Real Madrid y Atlético de Madrid.

Sin embargo, el equipo femenino del Barça sí estará en este Mundial de Clubes que se jugará por primera vez en enero de 2028, del día 5 al 30. Es decir, estará justo en mitad de la temporada de clubes, que se parará por este motivo.

A diferencia del masculino, este Mundial de Clubes femenino tendrá menos equipos, ya que serán 16 por los 32 del masculino. Se disputará con un modelo de fase de grupos, con cuatro grupos de cuatro equipos cada uno. Pasarán los dos mejores equipos a cuartos, donde ahí ya habrá eliminatoria directa.

Por parte de Europa, FIFA les ha dado cinco plazas. Son para el campeón de la Champions 2025 (Arsenal, ya seguro), de la Champions 2026 (Barcelona), de la Champions 2027 (en juego ahora) y por los dos mejores equipos ubicados en el ranking UEFA en el periodo 2024-2027. Habrá otra plaza para UEFA (tercer equipo del ranking), pero que entrará en una especie de playoff previo al torneo, es decir, que no tiene plaza directa para la fase de clasificación.

El Mundial de Clubes femenino se disputará en Estados Unidos, sin ciudades exactas todavía, que es el mismo país en el que se jugó la primera edición masculina en 2025. Ese torneo tuvo 32 equipos, más partidos y una ronda más, la de octavos. En ella no estuvo el Barcelona, que ahora sí lo estará en el campeonato femenino.