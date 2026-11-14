Baena lo deja claro con Lamine Yamal: «Si alguna vez hay un trato de favor, lo entenderíamos todos»

Álex Baena fue el encargado de comparecer ante los medios de comunicación en la previa del encuentro que enfrentará a España con Inglaterra. El internacional español salió en defensa de Lamine Yamal y negó que el futbolista del Barcelona haya recibido un trato de favor por parte del seleccionador, aunque reconoció que el vestuario entendería que en algún momento se hiciese una excepción con él. Además, el centrocampista habló de cómo el Mundial cambió su carrera, de la imagen que la gente tiene de él y de los peligros del combinado inglés.

Baena fue preguntado por la polémica que ha rodeado a Lamine Yamal durante los últimos días y restó importancia a todo lo que se ha hablado sobre el futbolista del Barcelona. El internacional aseguró que dentro del vestuario se ha vivido con absoluta normalidad y defendió las decisiones que se han tomado respecto al extremo. «Paso un poco, pero son decisiones que se toman entre todos. Nunca hemos tenido un jugador como Lamine en España y no es un trato de favor. Nosotros entendemos lo que necesita Lamine. Es más el ruido de fuera que lo que sucede dentro», explicó.

El centrocampista también quiso aclarar cómo se ha gestionado la incorporación de Lamine Yamal a la concentración y reconoció que los propios futbolistas entenderían que en algún momento se hiciese una excepción con él. «No ha tenido privilegios. Terminó con molestias, se quedó para hacerse pruebas y ha vuelto cuando volvimos de Praga. Si alguna vez hay alguna excepción que se le tenga que dar un trato de favor lo entenderíamos todos, pero no se ha dado», aseguró.

Baena también se sinceró sobre el momento que atraviesa en su carrera deportiva y reconoció la importancia que tuvo Luis de la Fuente al seguir confiando en él cuando las cosas no le iban bien. El internacional entiende las críticas que recibió el seleccionador por convocarle, aunque considera que su rendimiento con España siempre ha estado a la altura. «Es normal que la gente criticara que De la Fuente me llamara porque hice una mala temporada, pero siempre que he venido he dado el cien por cien. El Mundial me dio un gran salto de confianza y gracias a eso puedo estar ahora en el mejor momento de mi carrera», explicó.

Pese a haber ganado protagonismo en los planes del seleccionador, Baena aseguró que su manera de afrontar las concentraciones con España sigue siendo la misma. «No ha cambiado nada, sigo trabajando igual y siempre estoy preparado para ayudar al equipo donde haga falta. Sólo estoy centrado en dar el cien por cien», afirmó al ser preguntado por sus titularidades con el combinado nacional.

El centrocampista también reflexionó sobre la imagen que se tiene de él y reconoció que su carácter competitivo dentro del terreno de juego dista mucho de su personalidad fuera de los estadios. Baena tiene claro que no puede controlar las opiniones de quienes no le conocen personalmente. «La gente opina sobre mí que en el campo soy muy diferente a lo que se ve fuera. Si me conocieran se sorprenderían mucho. No lo puedo cambiar de la gente. Yo sólo me quedo con lo que opina la gente cercana a mí», señaló.

Otro de los protagonistas de la comparecencia fue el penalti que lanzó ante República Checa. Baena explicó el motivo por el que decidió alejarse del punto de penalti antes de ejecutar el lanzamiento y reconoció que repetirá ese ritual la próxima vez que tenga que asumir esa responsabilidad con España. «Fue mi primer penalti con la selección. Cuando hay mucha gente alrededor del punto de penalti es mejor alejarse un poco. Se dio un poco así y en el siguiente lo repetiré porque soy un poco supersticioso», comentó.

En cuanto al espectacular registro de España, que acumula 44 partidos consecutivos sin conocer la derrota, Baena reconoció que seguir ampliando esa racha supone una motivación añadida para los futbolistas. «Le damos mucho valor. Para nosotros es un reto para seguir ganando, a ver dónde podemos llegar», aseguró.

El internacional también destacó el gran momento que atraviesa Inglaterra y situó a ambos combinados entre los más destacados del panorama internacional. Baena señaló a Harry Kane y Jude Bellingham como los dos futbolistas a los que España deberá prestar especial atención, recordando los problemas que generaron en el enfrentamiento de Wembley. «Las mayores amenazas son Kane y Bellingham, pero tienen muy buenos jugadores. Hay que tener cuidado porque en Wembley nos hicieron daño. Debemos estar atentos a ellos dos», advirtió.

Baena también fue preguntado por el Balón de Oro y reconoció que le habría gustado que el galardón hubiese terminado en manos de uno de sus compañeros de selección, aunque respetó el resultado de las votaciones. «A mí me hubiese encantado que el Balón de Oro lo ganara un español, pero la gente vota y cualquiera de los que lo ganasen eran merecidos», explicó.

En cuanto a su posición en el terreno de juego, el centrocampista reconoció que se siente más cómodo cuando tiene libertad para moverse por dentro, aunque dejó claro que está dispuesto a adaptarse a cualquier petición de su entrenador. «Juego en la misma posición este año que en la pasada. Por dentro me siento más a gusto, con libertad, pero puedo jugar donde me digan. Mientras juegue siempre estaré contento», afirmó.