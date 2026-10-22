Adiós al gimnasio: Lidl vende tres artículos perfectos para ponerte en forma por menos de 25 euros

Ponerse en forma sin salir de casa y sin gastar una fortuna en material deportivo es posible. Lidl cuenta entre sus propuestas de fitness con varios artículos de la marca Crivit pensados para los que quieren empezar a entrenar por su cuenta, mejorar su condición física o complementar sus sesiones de gimnasio sin realizar una gran inversión. La cadena alemana ofrece alternativas económicas para trabajar diferentes grupos musculares y montar un pequeño espacio de entrenamiento en cualquier rincón de la vivienda, y hay tres artículos que destacan sobre el resto por sus prestaciones y su precio.

Entre las opciones disponibles destaca una selección de tres productos que permiten realizar ejercicios de fuerza y completar rutinas en casa por menos de 25 euros. La propuesta incluye una tabla de flexiones, un juego de mancuernas y una pesa rusa, tres accesorios que pueden resultar especialmente interesantes para aquellos que buscan una alternativa económica para mantenerse activos.

Uno de los artículos más llamativos es la tabla de flexiones de Crivit, un accesorio diseñado para variar la posición de las manos y trabajar distintos músculos de la parte superior del cuerpo. Su precio es de 7,99 euros, una cantidad que permite iniciarse en este tipo de entrenamiento sin necesidad de comprar máquinas voluminosas. La tabla incorpora 12 posiciones diferentes para colocar las asas, con marcas de colores que ayudan a identificar las zonas musculares que se quieren trabajar. De esta forma, permite modificar el agarre para hacer hincapié en el pecho, los hombros, los tríceps y la musculatura del tronco.

Lidl arrasa también con estas pesas

Pero la cosa no queda ahí. El segundo producto que conviene tener en cuenta es el juego de mancuernas de Crivit, una alternativa económica para los que quieren entrenar los brazos y los hombros sin salir de casa. El conjunto está formado por dos mancuernas de PVC de 2 kilos cada una, un formato pensado para realizar ejercicios básicos de fuerza y resistencia. Gracias a su peso, pueden resultar una opción interesante para principiantes que quieran iniciarse en el entrenamiento con cargas ligeras o para quienes busquen complementar sus rutinas habituales con ejercicios sencillos en casa.

La tercera opción es la pesa rusa o kettlebell, un accesorio que permite realizar movimientos dinámicos y ejercicios que implican diferentes grupos musculares. La propuesta de Crivit incluye un modelo de 10 kilos dentro de su catálogo de fitness. Su precio es igualmente 7,99 euros y aunque se ha agotado temporalmente en la página web de Lidl, la cadena alemana asegura que en 48 horas volverá a estar disponible y a la venta. Con este tipo de pesa se pueden realizar ejercicios como sentadillas con carga, peso muerto y balanceos, siempre que se domine la técnica adecuada. También permite trabajar la fuerza y la estabilidad, por lo que puede complementar perfectamente una rutina de entrenamiento en casa.

En resumen, tres artículos permiten empezar a entrenar en casa con una inversión reducida. No sustituyen por sí solos un programa completo ni garantizan resultados inmediatos, pero pueden facilitar la constancia y ayudar a establecer una rutina adaptada a cada persona por menos de 25 euros en total.