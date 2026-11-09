Según los expertos en climatización, ésta es la mejor temperatura para configurar el aire acondicionado en invierno sin pasar frío y ahorrando dinero

Con la llegada del invierno y la bajada de las temperaturas, mantener la casa caliente se convierte en una de las principales preocupaciones de muchos hogares. Entre las distintas alternativas para combatir el frío, el aire acondicionado con bomba de calor se ha convertido en una opción cada vez más utilizada, ya que permite regular la temperatura con suma precisión. Sin embargo, hay una serie de errores que conviene evitar.

Uno de los errores más habituales es seleccionar una temperatura demasiado alta pensando que así la casa se calentará antes. Los expertos en climatización insisten en que existe un intervalo de temperatura recomendado para utilizar el aire acondicionado en invierno sin pasar frío y evitar un gasto innecesario. También conviene prestar atención a otros factores, como las horas de funcionamiento, el aislamiento de las ventanas, la orientación de las rejillas y la temperatura exterior.

Temperatura del aire acondicionado en verano e invierno

La temperatura más adecuada para utilizar el aire acondicionado durante el verano se sitúa entre los 24 ºC y los 26 ºC. A la hora de regular el aparato en los meses más calurosos, conviene tener presentes dos cuestiones importantes.

En primer lugar, cuando las temperaturas en el exterior son muy elevadas, se recomienda evitar que la diferencia entre el interior y el exterior de la vivienda supere los 12 ºC. Un contraste térmico excesivo puede provocar molestias y afectar al bienestar. En segundo lugar, es aconsejable orientar las rejillas del aire acondicionado hacia arriba. El aire frío tiene mayor densidad que el caliente y tiende a descender, por lo que dirigirlo hacia el techo favorece una distribución más uniforme y una mejor circulación por toda la estancia.

Durante el invierno, la temperatura recomendada para utilizar el aire acondicionado en modo calefacción se encuentra entre los 20 ºC y los 22 ºC. Este intervalo permite mantener una temperatura agradable dentro de casa y combatir el frío sin necesidad de elevar demasiado el consumo energético.

Además de los distintos tipos de calefacción que existen para calentar una vivienda, los aparatos de aire acondicionado también pueden cumplir esta función, siempre que incorporen una bomba de calor que permita generar aire caliente. Por la noche, una buena opción es programar el aparato para que caliente la habitación aproximadamente una hora antes de irse a dormir.

En este caso, la temperatura puede mantenerse entre los 15 ºC y los 17 ºC para favorecer el descanso sin sobrecalentar el dormitorio. También hay que prestar atención a la orientación de las rejillas: a diferencia de lo que ocurre en verano, el aire caliente debe dirigirse hacia abajo, puesto que tiende a subir de forma natural.

¿Hay que apagar la calefacción?

Existe la creencia de que, para ahorrar energía, lo mejor es mantener la calefacción a la misma temperatura durante todo el día. Quienes defienden esta teoría consideran que, si la vivienda se enfría, después aumentará el consumo de energía para recuperar la temperatura. Sin embargo, los expertos explican que apagar la calefacción durante la noche o cuando no hay nadie en casa permite reducir el consumo.

El motivo es bastante sencillo: mantener una temperatura determinada en el interior de la vivienda, por ejemplo, 20 °C, requiere un aporte constante de energía. Esto se debe a que el calor se escapa progresivamente a través de paredes, ventanas y techos, y el sistema de calefacción tiene que trabajar para compensar esas pérdidas. No obstante, cuando la temperatura interior empieza a descender, también disminuyen las pérdidas de calor, ya que la diferencia térmica entre el interior y el exterior es cada vez menor.

Por lo tanto, al apagar la calefacción, se deja de consumir energía para compensar esas pérdidas durante el tiempo que permanece apagada. En definitiva, el gasto adicional que supone volver a calentar la vivienda suele ser inferior a la energía que se habría consumido manteniendo la temperatura constante.

Cortinas térmicas

Las cortinas térmicas están confeccionadas con varias capas de tejido que incorporan materiales aislantes, como espuma acrílica, poliéster de alta densidad e incluso láminas reflectantes de aluminio. Esta composición crea una barrera térmica que ayuda a conservar el calor durante los meses de invierno. Su eficacia se basa principalmente en tres mecanismos:

1. Por un lado, sus diferentes capas retienen pequeñas bolsas de aire que funcionan como una barrera aislante natural.

2. Algunos diseños incluyen superficies reflectantes capaces de devolver el calor hacia el interior durante el invierno y reflejar la radiación solar hacia el exterior en verano.

3. Al cubrir las ventanas, ayudan a disminuir las corrientes y las infiltraciones de aire frío o caliente procedentes del exterior.

Además de mejorar el confort térmico, también reducen la entrada del ruido del exterior, lo cual es un gran punto a favor. Eso sí, los expertos recuerdan que estas cortinas no hacen milagros: son un complemento para mejorar el aislamiento de la vivienda, pero no sustituyen a la calefacción durante el invierno.