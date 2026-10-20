La reflexión de Mariano Sigman, neurocientífico, sobre la comunicación: «Las palabras tienen el poder de crear realidades»

Pocas veces nos paramos a pensar en la importancia que tiene la palabra. Las palabras son nuestra fuente más inagotable de conocimiento, capaces de infligir daño y de remediarlo. La palabra edifica un relato, un discurso, una urbe, una sociedad.

Mariano Sigman, neurocientífico argentino, consciente de todo esto, decidió escribir El poder de las palabras. Cómo cambiar tu cerebro y tu vida conversando donde analiza el impacto que tiene el lenguaje en nuestras vidas.

Centrándose en el caso español, el neurocientífico expone la dificultad de escuchar a otras personas en una sociedad cada vez más polarizada, por eso dice: «Las palabras tienen el poder de crear realidades y no solo de describirlas», haciendo hincapié en el valor de conversar con los demás para ordenar las ideas.

¿Por qué conversar con nosotros mismos es beneficioso?

El lenguaje también se manifiesta en nuestras conversaciones internas, de hecho, según Sigman, el pensamiento puede entenderse como una forma de autodiálogo donde debemos tratarnos de la misma manera que tratamos a los demás.

Mucha gente tiende a autosabotearse y es aquí cuando Mariano dice que estos pensamientos consolidan una percepción de incapacidad. Por tanto, propone que el autodialogo sea siempre constructivo y no destructivo.

La ley del espejo

Hablar con los demás permite detectar errores en el propio razonamiento. Cuando tenemos una idea en la cabeza, puede darse el caso de que, al verbalizarla y exponerla, encontremos fallas en esa lógica. Y no sólo eso, son muchas las veces que pensamos que los demás son siempre mejores que nosotros y tendemos a infravalorarnos.

Pero hablar con los demás puede ayudarnos a mejorar nuestra autopercepción. Cuando pensamos en las cualidades de los demás, seguramente es que nosotros tengamos las mismas, ya que somos capaces de identificarlas. Me explico, cuando decimos que una persona es inteligente y tiene muchos temas de conversación, quizá sea porque tú también lo eres y puedes seguir todos esos temas y conversaciones.